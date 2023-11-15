日本：10月赴日旅遊人次251萬超越疫情前　中國遊客仍較疫前大減

日本政府觀光局（JNTO）11月15日公布最新旅遊數據，10月赴日旅客逾251萬人次，超越新冠疫情前2019年10月的249.6萬人次，為單月人數首次超過疫情前。數據也顯示中國大陸的赴日遊客人次仍較疫前大減。



日本政府觀光局15日發新聞稿稱，10月赴日外地旅客為251.65萬人次，是新冠疫情後首度表現優於2019年同一月份，其中台灣、韓國、新加坡、美國、意大利等14國遊客人數更打破歷年同月紀錄，墨西哥、德國創下單月新高。

觀光局指，東南亞及歐美多國遊客數量增加，推動10月復蘇率提升，而據2023年冬季航班時間表，日本定期國際航班數量已恢復至疫情前約80%水準，此後會繼續增加，主要往返東亞地區。

數據顯示10月訪日旅客中，依次以來自韓國、台灣及中國大陸的遊客最多，分別為約63.1萬、42.4萬及25.6萬人次。香港取得第5位，達17.9萬人次。

2023年10月赴日的中國大陸遊客人次為25.6萬人次，僅2019年10月（73萬人次）的35%。香港2023年10月的赴日人次為17.9萬人次，與2019年10月的18萬人次相若。