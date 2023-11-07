床蝨殺到日本？訂酒店前先找關鍵字　專家教騎呢一招「引蝨出動」

韓國出現床蝨危機，引起了港人擔憂。與其一海之隔的日本，也近出現類似的討論。日本是港人旅遊熱點之一，雖然暫時未見「哪區已淪陷」的報告，但依然不禁讓人提高警覺。



在日本床蝨也是近日討論的話題之一，自法國爆發床蝨危機後，日本也開始對此警惕起來。當然床蝨並非今天才出現，日本酒店旅館一直也有零星目擊床蝨的事件。

如在4月至5月的黃金周假期，社交平台X上就有旅客在新宿歌舞伎町一間商務酒店住宿後，發現自己被床蝨叮咬。該旅客把被咬的皮膚照片上傳網上，引起了熱烈討論。因此網上陸續出現一些方法，可讓旅客事先準備，避免自己成為床蝨目標。

例如這間福岡大倉酒店，就有旅客指遭床蝨叮咬，感到十分不快。（樂天旅遊）

以關鍵字搜尋

在日本，床蝨叫作トコジラミ，或稱為「南京虫」。在尋找日本酒店旅館時，可以特別以此為關鍵字，尋找日本人對酒店的評價。順帶一提，蜱蟲和蝨也可能出現在床上，日語分別稱為ダニ及シラミ。

入住較有規模的酒店

儘管床蝨不會選擇酒店，不論5星還是便宜旅館也會成為其棲息對象。但較具規模的商務及高級酒店，都會使用高壓蒸氣把床單、被單消毒，不太會殘留床蝨。床蝨無法抵受高溫，高壓蒸氣消毒可有效殺滅床蝨。

假眠作戰「引蝨出動」的方法，據指若真的床蝨，通常都會上釣。（讀賣新聞）

假眠作戰「引蝨出動」？

兵庫醫科大學皮膚科學教授夏秋優，在《讀賣新聞》一個醫療保健欄目中有介紹到一種名為「假眠作戰」的方法，以測試床上是否有床蝨。

方法是躺在床上，把燈關上假裝睡覺，等30分鐘後開燈。若在床上發現床蝨，那代表附近應該有大量床蝨的存在。相反若試了2至3次都沒找到任何東西，那酒店房間應該乾淨。

這方法雖然有種「以身作餌」的感覺，但這除了在酒店外，也能應用在自己家中，尋找是否有床蝨躲藏起來。