日本池袋乙女路攻略：天天如Cosplay嘉年華　不輸秋葉原宅女聖地

如果說宅男聖地是「Akiba（秋葉原）」，那麼宅女聖地就是「Bukuro（池袋）」了。



文：埴岡由理（《週刊文春》美食、旅行、漫畫及女生欄目撰稿人；為《別冊文藝春秋》撰寫文藝作品作者採訪稿）

在200米長的「乙女路」上，漫畫、動畫、遊戲專賣店鱗次櫛比，聚集了一群沉迷於BL、乙女遊戲、Cosplay而不能自拔的少女。

乙女路地標建築「Animate池袋本店」於2023年3月進行了大型翻修，將賣場擴大2倍，用多達10萬件左右的漫畫和周邊產品熱烈歡迎阿宅們的光臨。

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本文將向讀者介紹不斷向深度進化的池袋展現出的當今宅女風貌。

全球規模最大的10樓「超級宅樓」

手拉行李箱，少女們昂首挺胸闊步向前。2023年6月，週日過午時分，從池袋站東口走出來的少女們朝着「陽光大道」方向走去。巨大的行李箱裏大概是Cos服，又或許只是空箱子，即將被「戰利品」塞得滿滿當當。

從池袋站步行5分鐘後，映入眼簾的是不遜於萬里碧空的藍色招牌，這便是「Animate池袋本店」。該店地上10樓，地下2樓，是一座集劇場、咖啡廳於一體的全球規模最大的動漫周邊專賣店。

如今Animate在日本擁有120多家店鋪，而第1號店就是池袋店。1983年，該店誕生在之後被稱作「乙女路」的土地上，這與《足球小將》《我係小忌廉》動畫開播幾乎是同時。隨著動畫熱潮的高漲，門店面積不斷擴張，2012年搬到現址。今年是開業40週年，經過大型翻修，重裝升級盛大開業。

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正如旁邊的「Toshima Civic Center（豐島區民中心）」所象徵的那樣，這片區域可以說是「區政府公認的宅街」。2020年，「Hareza池袋」開業，其內部配備8個劇場，可觀賞歌舞伎、寶塚歌劇團和電影。這是政商攜手創建「國際藝術文化都市」，推動城市開發的一項內容，而Animate池袋本店的翻修也順應了這一潮流。

路上擦肩而過的是頭戴彩色假髮、身穿各色服裝的Coser，還有手提別滿動漫人物圓形徽章的「痛包」的少女們。過去，Animate前面的中池袋公園聚集了許多特殊行業的拉客仲介，如今這裡改頭換面，成了相互展示剛入手的周邊的「阿宅社交場」。「阿宅們把池袋淨化了」——一位闖蕩池袋近20年的友人半開玩笑地評論道。

重獲新生的Animate池袋本店開闊敞亮。羊腸般狹長的樓房、消費者需要側身才能勉強通行的樓梯，這些往日舊貌再也不見。「CD、DVD / Blu-ray、遊戲」「角色周邊」「漫畫」……各樓都做了品類分區，而女客最愛光顧的則是3樓的漫畫賣場。該樓近8成的面積都被BL漫畫和小說佔據，客流量最大的一等區整齊地排列着「Libre」和「竹書房」等專業BL出版社的書架。

那些在普通書店裏卑微鑲邊的作品們，到了這裡卻能正大光明，揚眉吐氣。客人也無需顧及他人目光，可以細細品味漫畫的樂趣。愛好BL多年、自稱「貴腐人」（古早宅女術語，指「腐女」30歲後的升級版本。資格更老的叫「污超腐人」）的友人說：「這些年來，BL也開始多國籍化發展了。」

確實如她所述，泰國BL劇《2gether》的指南書和寫真集、已經動畫化的中國小說《魔道祖師》等海外作品也在日本大放異彩。少女們曾經悄悄圈地自萌的「BL熱」，如今已經跨越海洋，發展成波及整個亞洲的一大潮流。

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跟「我推」共度每一天，「縫活」

正如「腐女」這種帶有自虐性質的稱呼所表達的那樣，原本宅女是不起眼的存在，是水面下活動的生物，不能將真實面目暴露在世人面前。但宅女們逐漸獲得了「市民權」，而且自從進入可以自豪地宣揚自己是「某廚」、有「紙片人偶像（我推）」的時代後，「縫活」開始興起。

隨身帶著自己熱愛的角色、偶像、演員形象的棉花娃娃，一起去看劇、看現場演出、打卡我推相關的地點。這類愛好者被稱為「縫媽」，她們每天都在SNS上發布自家娃的美圖，美好回憶越來越多。

很多宅女會讓自家兩對的棉花娃娃湊在一起，一臉姨母笑地看著他倆約會。歡迎棉花娃娃攝影會（縫娃）的休閒設施也越來越多，還有100日圓店也開始賣棉花娃娃專用服裝和單品等，「縫活」獲得越來越廣泛的認知，逐漸發展成為一個成熟的市場。

「在池袋做縫活的話，肯定要去Yuzawaya啦。」在「貴腐人」的帶領下，我們前往Animate池袋本店斜對面的商業大廈WACCA的3樓。上了扶梯後，「棉花娃娃專區」幾個大字立即撞入眼簾。被起名為「縫衣」的絢麗布料、用來創作豐富表情的眼部和嘴部部件、介紹製作方法的手工藝書等，在這裡，把「我推」做成棉花娃娃所需的材料應有盡有。

Yuzawaya原本是Coser們愛逛的手藝店，店內還展示有《名偵探柯南》《光之美少女》《初音未來》等工作人員手縫的服裝。成為「我推」，或是製作「我推」，把紙片人從二次元帶到三次元的這種愛的嘗試，正是宅女們活力的源泉。

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「乙女路」是宅女的未來地圖

現在，重要據點林立的池袋站東口，甚至附近整個區域都已經呈現出「宅腐街」的風貌，但要論源頭，那還得是「乙女路」。

複合型商業設施「陽光60」裏入駐着寶可夢中心、天文館、水族館等，乙女路就在它對面。在這條路上，同人誌、動漫周邊、Cos服裝以及假髮的專賣店、執事咖啡廳等店鋪鱗次櫛比。這一帶從上世紀80年代起就陸續有動漫店開業，到了21世紀初，Animate「精準瞄準宅女」的產品鋪開後，「乙女文化」突如一夜春風來地遍地開花了。

如果說剛才逛過的Animate池袋本店是熱門作品周邊擺放井然的「阿宅百貨商店」，那麼乙女路就更靠近行家，可以說是散佈著入手困難的寶藏好物的「阿宅叢林」。宅女們靠自己的雙腳、眼光和嗅覺盡情享受淘寶的樂趣。

其中，宅屬性店鋪「K-BOOKS」的品類分區有14個之多。例如「Cos館」中不僅有服裝，重現角色造型的小道具更是集齊了5000種以上。

「同人館」是日本規模最大的同人誌商店，從熱門動畫到懷舊名作，圖書陣容超20萬本。此外，還有集齊大量2.5 次元演員寫真海報的「Cast館」、銷售YouTuber和電競選手周邊的「視訊館」等，不斷與時俱進。

今夏，K-BOOKS推出「池袋衝擊性變化革命」口號，除了大幅擴張「K-POP館」店面，還有更多升級計畫亟待展開。K-BOOKS的變遷史就是追尋宅女足跡的地圖，也是醞釀今後新潮流的未來藍圖。

當日，乙女路邊的陽光廣場和東池袋中央公園裏正在舉辦Cos活動「aCosta！」。一路走去，隨處可見《銀魂》的神樂和《BLEACH》的死神等一眾《週刊少年JUMP》的人氣角色奔走在園內各處，忙於攝影會。

也有看着像幼稚園小朋友的小女孩，完全變身成《SPY×FAMILY間諜家家酒》的安妮亞，在公園內活潑地跑來跑去。在這裏，既有扮成初音的男士與人談笑風生，也有身穿中國BL仙服翻飛著衣袖、在攝影師面前來回走動、追求拍出「完美照片」的3人組。所有人都把自己的小世界帶到了燦爛的陽光下。

為了貼近二次元人物形象，有人根據自己的齒型一顆一顆地裝虎牙，有人戴上了矽膠假胸，有人反而穿上了束胸衣壓平胸部……也有人為了「想變成這個人物形象」「想變成不給我推丟人的人」而開始舉鐵增肌。於是，池袋誕生了面向阿宅的私人健身房，幫阿宅們制定增肌計畫。

從20世紀80年代起至今，在乙女路上自由呼吸的宅女們用自己的血脈創造了一座城，一座無懼「公開處刑」，挺起胸膛為「與我推共生」而驕傲的城。

打破二次元和三次元的次元壁

最後，頻繁往返池袋的乙遊粉（以跟男性角色談戀愛為主題的遊戲「乙女遊戲」的粉絲）朋友向我推薦了一家咖啡店。這家店也在池袋站東口附近，名叫「CAFE CINNAMON」，於2021年開業，從典雅的外觀上很難察覺它的宅屬性。「聽說有些非粉路人不知內情，推開門就往店內走。其實這裡是全預約制，只有粉絲來才有人接待。」

正如友人所言，這裡是阿宅專用的小憩之處。下載數超1000萬的男性偶像養成遊戲《少女遊戲》（簡稱「ES」）的角色都在這家咖啡廳「打工」。店內格局、裝修風格、員工制服和功能表都跟遊戲中的CAFE CINNAMON一模一樣。坐在遊戲角色愛坐的沙發上，點一杯一樣的飲品…客人很自然地沉浸在ES的世界裏。遊戲角色生活的二次元現實和阿宅生活的三次元現實確實交融在了一起。

想用自己的五感去感受心肝「我推」。想跟我推一起生活。為了回應宅女們不斷高漲的此類欲望，2023年，池袋跳出「阿宅友好街區」的範疇，已經逐漸改頭換面成為「阿宅家園」。

在這裡，不用對內心迸發的熱情遮遮掩掩。在電影院裡為動畫電影灑下熱淚後，就帶着這股興奮動力去爆買一堆周邊和同人誌，去卡拉OK把歷代主題曲都吼上一遍，狂炫聯名套餐塞成松鼠臉，再跟「我娃」一起去聖地巡禮一圈。少女們！人生苦短，大膽去愛！你所有的衝動，池袋來者不拒，照單全收。

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