習近平訪美邀艾奧瓦州老朋友晚餐　1985年訪三藩市照片曝光

中國國家主席習近平11月14日至17日赴美國三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）會議。美媒12日稱，習近平1985年訪美時，一群艾奧瓦州（Iowa）人曾接待他。這些「老朋友」已獲邀參加他在加州舉行的晚宴。



他1985年訪美的照片也在網上流傳。

彭博社12日稱，1985年，時任中共河北省正定縣委書記習近平訪問美國時，這群艾奧瓦州人安排烤豬、參觀農場、以及乘船遊覽密西西比河（Mississippi River）的方式接待他。

從網上流傳的照片可見，當時31歲的習近平身穿整潔的西裝遊覽美國。他在三藩市金門大橋（Golden Gate Bridge）前拍照。

其中一名獲邀出席晚宴的艾奧瓦州民蘭德（Sarah Lande），在習近平1985年訪美後，與他保持聯絡。

習近平2012年以中國國家副主席的身份訪問美國時，曾到訪蘭德的家。中國公布習近平在她家中「與美國老朋友們見面」。

中國2022年公布，蘭德曾致信習近平。習近平也回覆蘭德，形容中美兩國人民都是偉大的人民，人民友好既是一筆寶貴的財富，更為兩國關係發展提供重要基礎。