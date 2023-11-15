TikTok回應美國議員指責：年輕人就是支持巴勒斯坦　非因為演算法

因新一輪以巴衝突，中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）再次成為美國政客的「眼中釘」。日前，有多名共和黨籍國會議員聲稱TikTok藉「推薦演算法」影響年輕人支持巴勒斯坦，威脅應全面封禁TikTok。當地時間11月13日，TikTok發聲明回應稱，該平台「支持巴勒斯坦內容多」並非因為推薦演算法，而是美國年輕人本來就更傾向於支持巴勒斯坦。



據美國科技媒體（Vice）14日報道，TikTok在聲明中指出：「早在TikTok出現之前，年輕人就傾向於巴勒斯坦了。一段時間以來，相較於對巴勒斯坦的同情，美國年輕人對以色列的支持率一直較低。」

聲明援引美國調查機構蓋洛普（Gallup）3月數據稱，早在TikTok出現之前的2010年，對千禧一代（出生於1980至2000年期間）的民調結果就證明這一點。數據顯示，美國1965年前出生的老一代「非常積極」地支持以色列，但千禧一代的年輕人更加「各持己見」：42%的人更同情巴勒斯坦，40%的人更支持以色列。

蓋洛普提到，此次民調中有關「Z世代」（出生於2000年之後）成年受訪者的數據過少，「但有限的可用數據表明，他們對這個問題的看法與千禧一代相似」。

Vice在報道中提到，TikTok大約四分之三的用戶年齡在18歲到34歲之間，其中18歲至24歲用戶佔比高達37.3%，25至34歲用戶佔比同樣達到32.9%。

2023年11月13日，以軍發布的畫面顯示，以色列士兵在加沙展開地面攻擊。（Reuters）

TikTok平台約四分之三用戶年齡在18歲至34歲之間

聲明中，TikTok強調稱，該平台的推薦演算法不會「偏袒任何一方」，而是在一個積極的反饋循環中運行，即用戶與某種類型的內容互動愈多，他們就會看到更多這種類型的內容。

聲明還否認有關該平台「故意增加親巴勒斯坦的話題標籤以獲得更多點擊量」的指控，稱「平台上的話題標籤是由內容創作者創建並添加，而非TikTok」，且簡單地統計與某個話題標籤相關的視頻數量並不能「充分了解」該平台的運作機制。

聲明舉例稱，雖然「與以色列站在一起」的影片比「解放巴勒斯坦」的影片要少，但在美國，「與以色列站在一起」的影片的播放量比「解放巴勒斯坦」的影片多68%；「與以色列站在一起」話題建立時間為10月份，遠遠晚於「解放巴勒斯坦」話題建立時間（2022年9月）。此外，絕大多數（約90%）關於「與以色列站在一起」的影片是在過去30天內在美國發布的。

TikTok最後承諾，該平台正「迅速而有力地回應」圍繞此輪以巴衝突的內容，已採取有關措施，包括刪除「宣傳哈馬斯」等違反社區準則的內容、刪除虛假賬戶，以及聘請精通希伯來語和阿拉伯語的創作者解析衝突局勢。

2023年11月8日，以巴衝突持續，加沙北部升起濃煙。（REUTERS）

Vice表示，在14日報道時，TikTok平台上「解放巴勒斯坦」話題有255億的瀏覽量，而「與以色列站在一起」話題有4.404億的瀏覽量。

在TikTok發聲明之際，一群美國國會共和黨籍議員盯上TikTok，試圖重新推動對該平台的封禁。據美媒此前報道，在美國，近一段時間內，TikTok上添加「支持巴勒斯坦」等話題的帖子是「支持以色列」的兩倍多。從全球用戶來看，也是這個趨勢。

這情況令「親以反巴」的共和黨人分外「擔憂」，一些議員強行將美國年輕人對以巴衝突的看法歸咎於TikTok的「推薦演算法」，並藉此炒作「反華」議題，聲稱應在全美範圍內封禁TikTok。

對於美國政界人士的指控，TikTok在11月1日表示，「這些是虛假的聲明，沒有任何根據」，「內容由用戶生成，TikTok根據內容進行中立的推薦」，強調TikTok不受任何政府影響。

本文獲《觀察者網》授權轉載

