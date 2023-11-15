進攻加沙最大醫院　以色列即將贏得戰役但輸掉戰爭？

踏入當地時間11月15日清晨，以色列國防軍正式進入了加沙最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital），執行他們所謂的「在特定範圍針對哈馬斯的精確行動」。無論是加沙衛生當局，還是半島電視台、英國廣播公司（BBC）、法新社（AFP）等不同媒體都得到了現場人士提供的消息，證明以軍的確已經進入醫院。

以軍聲稱已經提前12個小時提供平民撤離通道，並警告哈馬斯停止任何在醫院在軍事行動，同時呼籲醫院內的哈馬斯分子投降。

希法醫院由大型建築群組成，有600至900張病床，以千計的醫護人員。由於以色列封鎖造成能源知缺，不少醫療設施無法運作，過去三天已造成包括嬰兒在內的至少32名病人死亡。雖然部份在醫院中逃避戰火的民眾已經逃出，但醫院內如今還有大約600名病人和數百名醫護和醫院管理人員，並尚餘1,500至3,000名不等的避難民眾。以色列的攻擊稍一不慎將再一次造成見諸國際媒體頭條的人道災難血腥影像。

以色列軍方發布圖片，稱日前已向加沙的希法醫院（ Al Shifa Hospital）運送燃料。（Reuters）

雖然進攻醫院違反國際戰爭法，但以色列的理由是哈馬斯在該醫院地下建立了大規模的地下指揮中心，因此為了消滅哈馬斯，不得不進攻醫院。哈馬斯和醫院負責人都否認此事。但即使哈馬斯真的是以醫院作為「人盾」，以軍也必須給予合適的警告和合理的時間限制來減少進攻醫院的無辜人命傷亡。

過去幾天，進攻希法醫院一直是以軍加沙軍事行動中最受媒體關注的主題，院內嬰兒受困、育嬰箱因能源供應不足停用的照片和消息傳遍全球。連公開情報支持以色列有關哈馬斯以醫院作「人盾」說法的美國拜登（Joe Biden）當局，也不得不表明美方不希望看到醫院受到空襲，也不希望看到醫院出現交火，要求以軍保護醫院和病人。

希法醫院內無法被接上育嬰箱的新生嬰兒。（Reuters）

不過，在國際輿論對於要求以色列停火的壓力不斷增加之際，哈馬斯也非常適時地直接點名拜登，聲言他跟以色列必須為攻擊希法醫院負上所有責任，形容美國的情報是為以軍進擊醫院開綠燈。

同一時間，超過500來自美國政府大約40個機構的人員14日向拜登發信，呼籲拜登馬上要求以色列停火，重新恢復對加沙的水、燃料、電力和其他基本服務的供應。配合起最近國會議員幕僚們的不滿聲音，可見以色列的加沙軍事行動，即使近日的死亡人數似乎已增加得不像過去那麼快，依然構成了對拜登「挺以」取態的嚴重內部壓力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）此前已表明以軍行動導致過多平民死傷。美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）14日亦公開呼籲以色列恢復對加沙的通訊、電力、水和燃料供應。

11月8日，希法醫院其中一大座大樓冒煙。（Reuters）

在拜登當局逐漸抵受不住國際壓力而靠向施壓以色列停火的時候，以色列唯一可以做的，就是加快攻擊哈馬斯目標，尋求在最短時間內造成最大的破壞，以免加沙戰爭無疾而終－－雖然以色列的官方說法是戰爭可能持續數月之久。

針對以色列尋求速戰速決的意願，哈馬斯卻在避戰，「以空間換取時間」，緩慢以軍達成針對性攻擊的速度。根據一項以軍11月4日得到的一份哈馬斯作戰計劃，哈馬斯並沒有主力防守如今正被以軍圍攻的北加沙。以色列媒體亦報道指哈馬斯戰士已逃往南加沙，而且並沒有用上較為先進的武器去對付入侵的以軍。有一項10日發布的消息亦指，哈馬斯的高層人員已經離開了希法醫院。

如果此等消息屬實，冒天下之大不諱進攻加沙最大醫院的以軍，最終可能收獲有限，卻要為此負上沉重的聲譽代價。

11月15日希法醫院內部的情況。（Reuters）

在以軍的加沙行動中，哈馬斯的戰略目標並不是要在戰場上擊敗入侵者，而是要讓以軍持續不斷造成人道慘劇，以爭取其他巴勒斯坦人、阿拉伯世界和穆斯林世界的支持。這種支持最終有可能轉化成針對以色列的區域衝突或圍堵，使以色列陷入長期的不安之中。

而如果加沙的「空間」能換取到哈馬斯所需的「時間」，以軍更有可能在未達成任何明確軍事目標之前－－例如殺死加沙哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）、哈馬斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）等－－就必須被迫撤軍，將加沙恢復到相當於10月7日之前的狀態。此時的國際輿論更將大多站到了巴勒斯坦人一方。

進攻希法醫院，甚至逐步奪取如今人去樓空（按：留下的人大概只得戰前一成多）的加沙城，都屬於以軍軍事能力範圍之內。但是哈馬斯同以色列的對壘並不是一場單純的軍事衝突。以色列在此有可能會贏得了軍事上的戰役，卻輸掉了在以哈、以巴大格局中的戰爭。