以色列攻入希法醫院駁火放煙霧彈　加沙衛生部：院內仍有逾8000人

以色列軍隊11月15日攻入加沙最大的希法醫院（al-Shifa Hospital），聲稱該處為哈馬斯據點，向院內武裝分子展開針對性的行動。加沙衛生官員稱，以軍在醫院開槍並引起爆炸，院內仍有1,500名醫護人員及7,000名避難人士。



加沙衛生部發言人阿什拉夫（Ashraf al-Qidra）表示，希法醫院已遭以軍全面包圍，猛烈砲擊、槍火持續兩小時，以軍坦克停在大樓門口，旁邊圍繞軍車。

他在以軍宣布進攻後數小時曾稱，以軍正搜查醫院地下室。法媒其後引述院內記者指，以軍在醫院進行審問，對象包括病人及醫生。

加沙衛生部醫院主管Mohammed Zaqout則稱，以軍在行動中率先襲擊急症室和手術室。英國廣播公司（BBC）引述目擊者稱，目睹以軍進入院內後施放煙霧彈，令人窒息。

半島電視台稍早引述加沙衛生部總幹事Munir al-Bursh指，以軍襲擊了大樓西側，又指灰塵飄至他們所在區域，相信曾發生大爆炸。

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以軍指，部隊進入醫院前遭遇「爆炸裝置及恐怖分子小隊」，隨後爆發戰鬥，恐怖分子被殺，但未交代事發地點。以色列陸軍電台（Israeli Army Radio）稱，以軍共殺死5名武裝分子，並在院內發現武器。

以軍隨後表示，部隊仍繼續行動，同時已向醫院提供一批嬰兒食品、保溫箱及醫療物資。

以色列指，哈馬斯在醫院地底設有指揮中心，並利用醫院、地道隱藏軍事行動及扣押人質。哈馬斯否認指控，又指美國支持以方說法，總統拜登（Joe Biden）與以色列要負上全責。白宮隨後指，不支持空襲醫院，亦不樂見院內發生交火。

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