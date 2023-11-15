以巴衝突｜以色列軍方稱「控制」加沙地帶北部區域

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）說，以色列軍隊已「控制」加沙地帶（Gaza Strip）北部區域。他已授權在接下來的幾天繼續推進軍事行動。



新華社報道，加蘭特11月14日的新聞發布會上說，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）已經失去對加沙地帶北部區域的控制。他說：「我們現在有效控制了北部區域，特別是在加沙城（Gaza City）內。」

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）當天早些時候宣布，以軍已控制哈馬斯在加沙地帶的立法委員會大樓、憲兵總部及軍事情報辦公室。

據以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）14日報道，以色列允許聯合國難民救助機構運送數千升燃料進入加沙地帶。這是10月7日以巴衝突爆發以來，以色列首次允許燃料進入加沙地帶。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）14日晚宣布燃料儲備用盡，不得不停止人道救援活動。

《新消息報》還報道，以色列一名官員說，以色列與哈馬斯關於交換扣押人員的談判已經取得進展，協議可能在兩至3天內達成。以色列內閣14日晚間舉行會議討論這項談判。

哈馬斯下屬武裝派系伊茲丁．卡桑旅（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）13日晚發表聲明說，卡塔爾斡旋方正努力促成以色列與哈馬斯達成協議，哈馬斯通過釋放其扣押的婦女和兒童換取以色列釋放275名巴勒斯坦婦女和兒童。

另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）14日報道，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）當天公開說，呼籲國際社會譴責以色列在加沙地帶犯下的罪行，迫使以色列解除對加沙地帶的封鎖。

本文獲《聯合早報》授權轉載

