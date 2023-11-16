中國同意協助美國打擊芬太尼　專家：執法監管有難度

在習拜會舉行前夕，中方被指已同意協助美方打擊芬太尼活動。兩人會面後，中國中央電視台報道指兩國同意成立專責工作小組，處理芬太尼問題。



芬太尼（Fentanyl）是一種鴉片類的止痛劑，作用比同樣強力的止痛劑嗎啡高出50至100倍。儘管藥效顯著，但長期使用有高度依賴性。美國每年有數以萬計的人因過度使用芬太尼死亡，成為社會問題。

美國天普大學（Temple University，或譯坦普爾大學）政治學副教授薛英月（Roselyn Hsueh）表示，北京過去在打擊芬太尼和前驅化學品方面遇到了困難。

在2019年或以前，中國是芬太尼流入美國的主要來源。作為與前特朗普（Donald Trump）貿易談判的一部分，中國政府於2019年同意禁止生產、銷售和出口芬太尼相關的藥物。

薛英月表示，這導致中國公司改道墨西哥及印度，轉移生產地。今天美國的芬太尼主要來源變成了墨西哥，犯罪份子使用中國製造的原材料，繼續生產芬太尼流入美國。而網絡服務發達，買家和賣家可在線上匿名購交易，進一步加大執法的難度

同時，很多用於製造芬太尼的原材料，可以在其他行業中合法使用，而這些化學品的流通涉及地方政府、行業和化學品貿易中的利益關係，讓監管變得更複雜。