習近平在APEC企業晚宴致辭內容全文

中國國家主席習近平11月15日出席美國三藩市亞太經合組織（APEC）場外，由美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會，並發表題為《匯聚兩國人民力量 推進中美友好事業》的致辭。以下為致辭內容全文：



女士們，先生們，朋友們：

很高興在三藩市，同美國各界朋友見面，共敘友情，共話友好。1985年我第一次訪問美國，就是從三藩市入境，我對美國的第一印象來自三藩市，至今還保存着一張在金門大橋的留影。

首先，我要向組織這次活動的美中關係全國委員會（NCUSCR）、美中貿易全國委員會（US-China Business Council）、亞洲協會（Asia Society）、美國對外關係委員會、美國商會（AmCham）等友好團體表示衷心感謝！向長期致力於中美關係發展的美國朋友表示誠摯問候！向友好的美國人民致以良好祝願！

三藩市見證了中美兩國人民百年交往的歷史。158年前，大批中國工人來到美國，修建連接東西海岸的太平洋鐵路，篳路藍縷，在三藩市建起了西半球歷史最悠久的唐人街。從這裏出發，中美兩國之間發展起7600億美元（約5.9萬億港元）雙邊貿易和累計2600多億美元（約2萬億港元）雙向投資，建立起284對友好省州和友好城市關係，最多每週300多個航班和每年500多萬人次的相互往來。這是全世界近四分之一人口共同繪就的宏偉畫卷。

三藩市見證了中美建設美好世界的努力。78年前，在攜手戰勝法西斯主義和軍國主義之後，中美共同參與發起三藩市制憲會議，推動建立了聯合國，中國第一個在《聯合國憲章》上簽字。從這裏出發，二戰後的國際秩序得以建立，100多個國家相繼獲得了民族獨立，幾十億人口最終擺脫了貧困，世界和平發展進步的力量不斷成長。這是各國人民和國際社會攜手取得的碩果。

女士們、先生們、朋友們！

中美關係的根基是由人民澆築的。第二次世界大戰時期，我們兩國共同為和平和正義而戰。陳納德將軍帶領美國志願者奔赴中國戰場，組成了著名的飛虎隊。他們不僅直接對日本侵略者作戰，還建起了向中國運送急需物資的駝峰航線，1000多名中美機組人員犧牲在這條航線上。日本偷襲珍珠港後，1942年美國空軍16架B-25轟炸機奔襲日本，由於油料不足，杜立特中校等飛行員在中國棄機跳傘，中國軍民奮勇救助，日軍竟因此屠殺了25萬中國平民。中國人民沒有忘記飛虎隊。我們在重慶專門修建了紀念館，邀請了1000多名飛虎隊老兵及其家屬回到中國，我同他們中的一些人也一直有書信往來。最近，飛虎隊老兵、103歲高齡的莫耶和98歲高齡的麥克馬倫來到中國，登上了長城，受到中國人民熱烈歡迎。美國人民也沒有忘記殊死營救美國軍人的中國人民。浙江衢州有一個杜立特行動紀念館，當年獲救的美國軍人的後代經常來到這裏，向見義勇為的中國人民表達敬意。我相信，血與火鑄造的中美兩國人民友誼一定能夠代代相傳。

中美關係的大門是由人民打開的。兩國曾經隔絕對立22年。是時代潮流讓我們走向彼此，是共同利益讓中美超越分歧，是人民願望讓兩國打破堅冰。1971年，美國乒乓球代表團來到北京，小球轉動了大球。此後不久，曼斯菲爾德先生（Mike Mansfield）率領的第一個美國國會議員代表團來了，包括艾奧瓦州州長羅伯特．雷（Robert Ray）在內的第一個美國州長代表團來了，許多工商界人士也來了，掀起了中美友好交往的浪潮。世界走出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後，我在北京見了美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、蓋茨（Bill Gates），也見了美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和其他幾位參議員，還有美國加州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）。我對他們講，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。我歡迎更多美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士到中國去。

中美關係的故事是由人民書寫的。我第一次訪問美國時，住在艾奧瓦州（Iowa）的德沃切克夫婦家中，我還記得門牌號是邦尼街2911號。這是我同美國民眾首次面對面接觸，也是一段我和美國人民共同生活的難忘經歷。對我來說，他們就是美國。我也發現，兩國雖然歷史文化、社會制度、發展道路不同，但人民都善良友好、勤勞務實，都愛祖國、愛家庭、愛生活，都對彼此抱有好感和興趣。正是善意友好的涓滴匯流，讓寬廣太平洋不再是天塹；正是人民的雙向奔赴，讓中美關係一次次從低谷重回正道。我相信，中美關係的大門一旦打開，就不會再被關上。兩國人民友好事業一經開啟，就不會半途而廢。人民友誼之樹已經長大，一定能經風歷雨。

中美關係的未來是由人民創造的。愈是困難的時候，愈需要拉緊人民的紐帶、增進人心的溝通，愈需要更多的人站出來為中美關係鼓與呼。我們要為人民之間的交往搭建更多橋樑、鋪設更多道路，而不是設置各種障礙、製造「寒蟬效應」。我今天同美國總統拜登（Joe Biden）達成重要共識，兩國將推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，包括增加中美客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等。我們期待着兩國人民多走動、多來往、多交流，共同續寫新時代兩國人民友好的故事！我也期待着加州和三藩市在中美友好的征程上繼續領跑！

女士們、先生們、朋友們！

我們處在一個充滿挑戰變化的時代，也處在一個充滿希望的時代。世界的未來需要中美合作。作為世界上最大的發展中國家和發達國家，中美要好好打交道。面對變亂交織的世界，中美更需要有寬廣的胸懷，展現大國格局、拿出大國擔當、發揮大國作用。

我一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。這是一個根本的、也是管總的問題。道理很簡單，如果把對方視為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，必然導致錯誤的政策、採取錯誤的行動、產生錯誤的結果。中國願意同美國做夥伴、做朋友。我們處理中美關係的根本遵循就是相互尊重、和平共處、合作共贏。

相互尊重是人與人打交道的基本禮數，也是中美兩國相處的起碼準則。美國有獨特的歷史文化和地理位置，塑造了自身的發展道路和社會制度，我們充分尊重。中國特色社會主義道路是在科學社會主義理論指導下走出來的，植根於5000多年綿延不斷的中華文明，我們同樣感到自豪。兩條道路不同，但都是人民的選擇，都通向全人類共同價值，都應該得到尊重。

和平共處是國際關係基本準則，更是中美兩個大國必須守住的底線。把堅持和平發展的中國視為威脅，搞你輸我贏、你興我衰的零和博弈是走偏了方向。中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。

合作共贏是時代發展的潮流，也是中美關係應該有的底色。中國正致力於高質量發展，美國也在着力振興經濟，雙方合作空間無限廣闊，完全可以相互成就、互利共贏。中方提出的共建「一帶一路」倡議以及全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，始終面向各國開放，包括美國。中方也願參與美國提出的多邊合作倡議。今天上午，我同拜登同意本着相互尊重精神，推動兩國在外交、經貿、人文、教育、科技、農業、軍隊、執法、人工智能等領域開展對話合作，把合作的清單拉得更長，把合作的蛋糕做得更大。我要告訴大家，中方對芬太尼（Fentanly）對美國人民尤其是青年人的毒害深表同情，我和拜登總統已同意成立禁毒工作組，進一步開展合作，協助美國應對毒品的濫用。我願在此宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。

不久前，華盛頓國家動物園（Smithsonian National Zoo）的3隻大熊貓回到中國。我聽說很多美國民眾特別是孩子們依依不捨，專門到動物園去送行。我還了解到，聖迭戈動物園（San Diego Zoo）和加州人民熱切期盼大熊貓能重返加州。大熊貓是中美人民的友誼使者。我們願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情。

女士們、先生們、朋友們！

中國是世界上最大的發展中國家。工作得更好，生活得更好，孩子們成長得更好，是14億多中國人民的殷切心願。中國共產黨就是給人民辦事的，人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標，就是必須守住的人民的心。經過百年探索和接續奮鬥，我們已經找到了一條適合自己的發展道路，正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

我們致力於團結奮鬥，讓全體中國人民一起邁向現代化。人口眾多是中國的基本國情。再大的成就除以14億都會變得很小，再小的問題乘以14億都會變得很大，這就是大的難處。同時，大也有大的優勢。中國共產黨領導、中國特色社會主義制度、廣大人民群眾的擁護和支持是我們最大的優勢。中國是超大規模經濟體，形成了超大規模市場。前不久，我們成功舉辦第六屆中國國際進口博覽會，吸引了來自包括美國在內128個國家的3400多家企業參展，美國連續6屆展覽面積最大。14億多中國人民邁向現代化是中國帶給世界的巨大機遇。

我們致力於共同富裕，讓每一個中國人都過上美好生活。擺脫貧困，是中華民族的千年夢想。共同富裕，是中國人民的共同期盼。我不到16歲就在陝北的一個小村子裏同農民住在一起、干在一起，知道人民愁什麼、盼什麼。從那時到現在，半個世紀過去了，在人民中間讓我覺得踏實，同人民在一起讓我有力量。我將無我、不負人民，這就是我終生的信念。我剛擔任中共中央總書記和中華人民共和國主席時，中國還有1億人生活在聯合國標準的貧困線以下。經過8年艱苦奮鬥，這些貧困人口已全部脫貧，提前10年實現了聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標，1800多名中共黨員在扶貧攻堅的崗位上獻出了生命。

我們的目標不是少數人的富裕，而是全體人民共同富裕。就業、教育、醫療、托幼、養老、住房、環境，這些老百姓的身邊事、貼心事、具體事正不斷融入中國國家發展的頂層設計，不斷變成老百姓的獲得感、幸福感、安全感。我們將繼續推動高質量發展，讓現代化成果惠及全體人民。這是中國共產黨的初心使命，是我們對人民的承諾，也必將在人民支持下實現。

我們致力於全面發展，讓人們的物質和精神世界同樣富足。中國人很早就懂得「衣食足而知榮辱」。物質貧困不是社會主義，精神貧乏也不是社會主義。中國式現代化是以人民為中心的現代化，其中一個重要目標就是在不斷提高國家經濟實力、人民生活水平的同時，不斷豐富人民的精神世界、提高全社會文明程度、促進人的全面發展。我提出全球文明倡議，就是要推動國際社會解決物質和精神失衡問題，共同推動人類文明不斷進步。

我們致力於永續發展，讓人與自然和諧共生。「天人合一」、「道法自然」是中華優秀傳統文化的重要理念。我們身處同一個地球村，在我們有生之年可能找不到另一個星球供人類生存了。英語裏也有一句話：「地球不是我們從祖輩那裏繼承的，而是向我們的子孫借來的。」2002年我在福建擔任省長時就提出福建要建成中國第一個生態省。到浙江工作後，2005年我又提出「綠水青山就是金山銀山」，如今這已成為中國人民的共識。現在，全球光伏發電裝機容量接近一半在中國，全球新能源汽車一半以上行駛在中國，全球四分之一的新增綠化面積來自中國。我們力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。我們說到做到。

我們致力於和平發展，推動構建人類命運共同體。中華文明傳承的是和平和睦和諧的理念，中國沒有對外侵略擴張的基因。中國人民對近代以後自身遭受的動盪和苦難刻骨銘心。我經常講，中國人民反對的就是戰爭，求的就是穩定，盼的就是天下太平。中華民族偉大復興的實現離不開和平穩定的國際環境。我們決不會走通過戰爭、殖民、掠奪、脅迫等方式實現現代化的老路。

新中國成立70多年來，中國沒有主動挑起過任何一場戰爭和衝突，沒有侵佔過別國一寸土地，是唯一將和平發展寫入憲法和執政黨黨章、上升為國家意志的大國。中國是現行國際秩序的受益者和維護者。我們將堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。無論今後發展到哪一步，我們都永遠不稱霸、不擴張，不強加於人，不謀求勢力範圍，不同任何國家打冷戰熱戰。中國將堅持對話而不對抗、結伴而不結盟，繼續奉行合作共贏的開放戰略。中國追求的不是獨善其身的現代化，願同各國一道，實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化，推動構建人類命運共同體！

女士們、先生們、朋友們！

歷史長河大浪淘沙，最終沉澱下來的總是最有價值的東西。不論形勢如何變化，中美和平共處的歷史邏輯不會變，兩國人民交流合作的根本願望不會變，世界人民對中美關係穩定發展的普遍期待不會變。任何一項偉大事業要成功都必須從人民中找到根基、從人民中集聚力量、由人民來共同完成。中美友好就是這樣一項偉大事業。讓我們匯聚起兩國人民的力量，賡續中美友誼，推進中美關係，努力為促進世界和平和發展作出更大貢獻！