拜登展示習近平年輕訪美國照　與「地球容得下中美」同登微博熱搜

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平11月15日在三藩市會晤，拜登期間展示一張習近平1985年訪美時拍攝的照片。此事以及習近平的發言內容「地球容得下中美兩國」同時登上微博熱搜。



在16日上午，微博熱搜上前6項內容都與習拜會有關，包括習近平在習拜會上的發言內容「中國終將統一也必然統一」、「這個地球容得下中美兩國」，還有「中美元首相互道別」、「中美元首散步交談」、「中美元首會晤結束」、「共同努力澆築中美關係的五根支柱」。

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至16日下午，微博熱搜新增另一些與習拜會有關的內容，包括「願邀請5萬名美國青少年來華交流學習」、「拜登展示了一張38年前的照片」、「一篇面向全美各界發表的演講」、「拜登重申不支持台灣獨立」、「拜登指着紅旗車說beautiful」等。

「拜登展示了一張38年前的照片」指的是拜登與習近平會晤期間用手機展示一張照片，問習近平是否認識相中的年輕人。習近平回答說：「噢，是的，這是38年前的事了。」

這張照片攝於1985年，顯示時任中共河北省正定縣委書記、年僅31歲的習近平訪問美國時，在三藩市金門大橋（Golden Gate Bridge）前拍照。中國外交部部長助理兼新聞司司長華春瑩在社交平台X上，也見證了這一幕。

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