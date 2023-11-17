羽生結弦「閃電離婚」　新婚僅3個半月　妻子身份從未曝光

日本花滑王子羽生結弦8月4日宣布閃婚，傳聞妻子是日本知名小提琴手，但在11月17日晚無預警宣布離婚。



日媒在羽生結弦宣布結婚後約1個多月披露他結婚對象身份，稱是36歲的前日本代表小提琴手之一，幾年前還以小提琴手身份與羽生合演過，婚後將步入家庭。

日本《周刊女性》9月16日爆料，經過在羽生住所外跟拍近1個月後，終於拍到將日本冰王子「收入囊中」的女子容貌，並稱她是比羽生年長8歲的知名美女小提琴手。

傳聞中的羽生結弦的妻子末延麻裕子：

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《周刊女性》稱女方與經理人公司簽過約，但婚後徹底退出日本藝能界。

周刊中對羽生太太的身份暗示得相當明顯，包括她與經理人公司簽約、發行過CD，也時常亮相音樂電視節目，以及多次與音樂人合作。

此外中指她出身於西日本，4歲開始練小提琴、自小參加各種比賽獲獎，與花式溜冰界合作相當密切。

儘管報道中將女子照片打上厚厚的馬賽克，但根據內文的資料，外界很快進行對照，指「傳說中的羽生太太」便是末延麻裕子。

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末延麻裕子是日本知名小提琴家之一，不只有才華還有外表，集結了成為明星的要素，據指她與羽生結弦是在2019年的一場大型花滑表演秀上開始變得親密。

報道一發布很快引起轟動，但有微博網民稱《周刊女性》爆料有多次亂傳、被打臉的紀錄，也有網民稱羽生從來不愛分享個人私人活，請大家放過他一馬。對於周刊「曝光」妻子身份，羽生也從未親自回應。