羽生結弦深夜11時11分公布結婚藏玄機　粉絲到神社送祝福

日本花式溜冰名將羽生結弦8月4日晚上宣布結婚，成為熱話。日媒5日指，羽生結弦特意選擇在8月4日晚上11時11分公布消息，內藏玄機，既因當天是日本的「最強開運日」，也因他對數字1的特別鍾愛。不少支持者5日到神社為他送上祝福。



日媒Oricon News報道，今年的8月4日是「天赦日」（意為天神赦免萬物），在日本也是「一粒萬倍日」（意思為一粒可收獲一萬倍的稻米）、「大安」吉日，所以這天被視為今年的「最強開運日」。

現年28歲的羽生結弦過去也對1字有特別的喜愛，報道指他開通官方YouTube帳戶時，發布的首段影片為1分11秒，然後在2022年9月時，選擇在凌晨1時11分開通Twitter帳號，並在同日11時11分公布個人的單獨冰上表演騷《Prologue》。

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共同社5日報道，在羽生結弦公布喜訊後，不少粉絲前往日本神戶市東灘區的弓弦羽神社，為他送上祝福，這個神社（Yuzuruha Jinja）過去因名字與「結弦」（Yuzuru）相似、且羽生曾前往參拜，是粉絲的「朝聖地」，如今不少粉絲在神社繪馬寫上祝賀字句，為他祈願。

弓弦羽神社宮司澤田政泰表示，羽生結弦在青年選手時期便曾到訪神社，他稱「看着他成長。要是他帶着對象來參拜的話，就太令人高興了。」羽生結弦目前未有透露結婚對象的身份。

另一「粉絲聖地」、位於宮城縣的羽生天神社，也發文貼出成雙成對的人偶照片，祝福這位體壇健將。

羽生結弦8月4日深夜在社交網站發表題為「致所有一直支持我的人」、附有其署名的帖文，表示「謝謝你一直以來的支持。這次，我羽生結弦入籍（即結婚登記）了。」

他並談到在過去24年間，自己與溜冰運動一起生活，特別是這幾年，在因疫情、天災、世界形勢等而不穩定及瞬息萬變的世界中，他一邊感受着很多事情，一邊面對溜冰，他一直在考慮各種各樣的事情。

↓在全日空（ANA）8月初發布的影片中，羽生結弦熱跳BTS《Dynamite》舞蹈↓

他稱從各方得到很多支持、無法估量的力量，對此非常感謝，並談到「在今後人生中，我會繼續和支持我的大家及溜冰一起全力前進。」

羽生結弦是獲獎無數的運動員，在2014年冬奧、2018年冬奧均贏得男子花式溜冰金牌，他在2022年7月宣布退役，轉為職業溜冰選手，繼續參與花滑活動，但不再參加競技賽事，包括奧運。