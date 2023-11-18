ChatGPT母公司OpenAI大地震　行政總裁及主席先後離職

人工智能（AI）聊天機械人程式ChatGPT母公司OpenAI在11月17日表示，行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）離開公司。而消息發布不久後，公司另一名創辦人布羅克曼（Greg Brockman）亦宣布辭去董事會主席一職。



OpenAI宣布，行政總裁奧爾特曼將離開公司，由技術總監（CTO）穆拉蒂（Mira Murati）擔任臨時行政總裁。

OpenAI稱，奧爾特曼離職是在董事會經過審慎評估後進行，董事們認為奧爾特曼與董事會溝通不坦誠，妨礙董事會履行其職責的能力，又指董事會不再有心信阿爾特曼有能力繼續領導OpenAI。

阿爾特曼在社交平台X證實將離開OpenAI，但未有回應與董事會的指控，只表示喜歡在OpenAI工作的日子，為自己和世界都帶來改變。

就在OpenAI宣布奧爾特曼離開消息不久後，OpenAI的共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）也將辭任董事會主席，但將繼續擔任公司職務。布羅克曼在X宣布有關消息，稱8年前與奧爾特曼共同成立公司和奮鬥讓他自豪，基於今天的消息他決定辭職。

奧爾特曼被罷免的消息震撼了科技界，OpenAI製作的ChatGPT改變了科技業界，也為世界打開了生成式AI的大門。奧爾特曼也是OpenAI籌集資金的主要人物，促成微軟對OpenAI投資過百億美元，他的離任或對OpenAI未來籌集資金能力造成影響。