OpenAI首屆開發者大會　更強悍GPT-4 Turbo模型誕生　亮點一次看

OpenAI在舊金山舉辦了首屆開發者大會，端出GPT-4 Turbo、開放客製化打造ChatGPT、以及能夠打造小幫手的Assistants AP。



OpenAI在舊金山舉辦首屆開發者大會，執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）發表了針對開發者的全新功能，包括最強大新版本GPT-4 Turbo、開放客製化打造ChatGPT、以及能夠打造「小幫手」的Assistants API。

「去年11月30日我們推出了ChatGPT，獲得非常好的成果，今年3月我們乘勝追擊推出GPT-4，依舊是世界上最強大的AI模型。」奧特曼登上講台，細數著OpenAI至今的成果，如今已有超過200萬開發者、92%《財星》500大公司正在使用他們的技術開發產品，而每週的活躍用戶更是高達1億人以上。

為了進一步滿足開發者的需求，讓企業與開發者能夠更輕易、便利地利用GPT技術打造新產品，奧特曼在本次開發者大會中，端出了多項針對開發者的更新。而OpenAI的大金主，微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）也出席活動站台，與OpenAI一同向開發者傳遞這場大會的宗旨：與我們一同打造。

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OpenAI首屆開發者大會，有哪些亮點？

亮點一：GPT-4 Turbo模型：可支援128k上下文內容、資料更新至2023年4月、開發成本更便宜

作為開發者大會的第一齣重頭戲，奧特曼發表了更強大的GPT-4 Turbo模型。 GPT-4 Turbo擁有更即時的資訊，資料庫擴充到2023年4月，並且能夠支援多達128k上下文內容，相當於在單一提示詞下可以容納高達300頁的文字，相當於一次能寫一本書的容量 。

過去ChatGPT的知識一直停留在2021年9月，直到開放擴充功能後才終於能夠與最新資訊接軌。「我和你們所有人一樣懊惱，或者更甚，因為GPT-4對世界的了解在2021年就結束了。」奧特曼表示，「我們會傾盡全力讓它不再跟不上時事。」

且因為GPT-4 Turbo比以往的版本更有效率，開發者的使用成本也會大大降低，輸入價格只有GPT-4的3分之1，而輸出價格也只有GPT-4的2分之1，依照官網上的價目表，輸入時每個Token（語言模型基本單位，1,000個Token約能寫750個英文字）0.01美元，輸出時每個Token 0.03美元。

而在發表GPT-4 Turbo的同時，OpenAI也為GPT-3.5更新了GPT-3.5 Turbo，具有16k的內文容量，並且在多種任務上的表現提升了38%。

目前所有付費使用者可嘗試GPT-4 Turbo的預覽版本，並預計未來幾週內將發布穩定版本。

亮點二：GPTs：任何人都能打造客製化GPT，GPT版App商店即將問世

而這場大會中最受矚目的發表，毫無疑問是「GPTs」功能──也就是客製化ChatGPT的服務。「GPTs是針對特定用途的客製化版本ChatGPT。」奧特曼解釋，「你可以依照指示為幾乎所有任務打造客製化的ChatGPT，發布給外界使用。」

寫作教練、下棋玩伴、科技顧問⋯⋯依照開發者的需求與目標，可以自由打造有著各色功能與特色的聊天機器人。更重要的是， 整個過程完全不用編寫程式 。

「任何人都可以輕鬆打造自己的GPT──不必寫程式。」OpenAI在介紹中提到，「建立GPT就像開始一場對話一樣簡單，給予它們指令及需要的額外知識，然後選擇他們能做什麼，例如搜尋網路、製作圖片或者分析數據等。」

大會中，奧特曼更親自在台上從無到有打造了一款GPT，創造出一款「新創導師」聊天機器人，能夠創業家提供開始新事業的建議，好比說「招募新進人員要考慮的三件事」等問題。

開發者可以打造僅供內部使用的GPT，也能打造與外界分享，不過GPT將會依照目前OpenAI的隱私標準，與GPT的聊天內容不會與開發者分享，同時如果GPT使用了第三方API，用戶可以自由選擇是否分享資料。

而為了讓GPT能夠更便利地互通有無， OpenAI也宣布11月內將推出「GPT商店」，讓經過驗證的開發者能夠上架自己的GPT作品 ，將包羅從提升生產力、教育到純粹趣味性的內容，並且預計未來幾個月內， 開發者將能依照GPT使用人數獲得金錢回饋 。

亮點三：AI助理（Assistants API）：打造類似Copilot般的智慧助理

且為了幫助開發者能在自家的App中打造AI助理，OpenAI這次端出了專門用於打造助理的AI工具Assistants API。OpenAI指出，助理是種目的導向的AI，具有特別的指令、擁有額外知識，並能夠叫出模型或工具來達成任務。

簡單而言，OpenAI希望透過這項工具，讓任何開發者都能在App當中，打造類似Copilot般的智慧助理。

同時OpenAI一併提供了3種新工具支援打造AI助理的需求，程式碼直譯器（Code interpreter）讓開發者能在沙盒執行環境中編寫和執行Python程式碼、生成圖形圖表，處理有著不同資料和格式的檔案，這項工具讓AI助理能解決有難度的程式碼或數學問題。

另外，OpenAI還提供了檢索（Retrieval）和函式呼叫（Function calling）的工具，開發者可利用檢索工具提供AI助理額外的專業知識；而函式呼叫則讓AI能夠在需要時叫出開發者定義的函式，將資訊整合在回應當中。

並且就如OpenAI在「GPTs」功能強調的無程式碼開發，Assistants API同樣無須編寫程式就能讓開發者生成所需的AI助理。OpenAI開發者體驗主管Romain甚至親自在台上展示利用這套工具打造的AI助理，要求AI助理抽選5名幸運觀眾發放500美元的API積分。

OpenAI開發者大會，任何人都能打造聊天機器人的時代來臨了？

OpenAI的這場開發者大會，可說揭示了他們在商業化的努力。儘管OpenAI的技術一直領先各家公司，在將技術轉化為產品，甚至商品的腳步上卻一直相當緩慢，面對訓練及運行GPT技術的高額成本必須加快腳步，而他們得出的結論，便是協同開發者的力量，讓GPT技術深入每個角落。

《CNBC》指出，OpenAI的大金主，微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）也出席活動站台，與OpenAI一同向開發者傳遞這場大會的宗旨：與我們一同打造。納德拉表示，「我們的使命是賦能每個人及每間組織，幫助他們取得更多成果。對我來說，AI唯有能夠真正賦能時，才能發揮其價值所在。」

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】