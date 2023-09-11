拜登訪越大派花生　出席記招竟這樣說！主持人果斷出聲「收場」

美國總統拜登（Joe Biden）9月10日在越南河內出席記者會時失言。他在回答記者問題時，竟吿訴對方：「我要睡了。」



這次記者會長達26分鐘。有記者問拜登為什麼仍未與中國國家主席習近平對話。拜登回應道：「我告訴你吧，不管你怎麼想，但我要睡了。」

80歲的他被指在記者會期間口齒不清、語焉不詳，模糊地說一堆重重覆覆又難以理解的片語。

▼拜登出席記招時竟「坦白地」說，他在這裏跟從下屬的指示做事。

美國共和黨全國委員會管理的社交媒體賬號轉發拜登記者會的「遺珠」片段，指他看來非常困惑。片中可聽見他親口說：「我就在這聽從命令。工作人員，還有誰（應是指記者）還沒說話（發問）嗎？我不叫你們了。」

有記者問拜登在二十國集團（G20）峰會期間與中國國務院總理李強會面時，與對方談什麼。拜登說：

是的，我們談了……我們談了……我們在會議上談過。總括來說，我們的對話內容關於穩定。我們討論確保第三世界、第三世界……南半球能改變。它完全不是對抗的。

拜登： 圖為2023年9月11日，美國總統拜登在越南河內與越南總理范明正會面，期間拜登看來疲倦。（Reuters）

也有人指出，拜登在河內的記者會去到尾聲時，當他口齒不清、語焉不詳，模糊地說一堆重重覆覆又難以理解的片語時，負責主持工作的職員開聲打斷他，並說記者到此為止。有網民說，從來未見過有美國總統的記者會發生這樣的情況：

負責主持工作的職員其後開聲打斷他，並說記者會到此為止。