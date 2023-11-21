加沙衛生部：紅十字會協調轉移印尼醫院200病人　尚餘400人

哈馬斯控制的加沙地帶衛生部說，位於加沙地帶的印尼醫院（Indonesian Hospital）遭以色列襲擊數小時後，在紅十字會的幫助下，醫院裏的200名患者已被轉移到另一間醫院。



擁有140張床位的印尼醫院，坐落在加沙北部傑巴利耶（Jabaliya）難民營附近。

加沙衛生部發言人阿什拉夫（Ashraf al-Qudra）星期一（11月20日）告訴法新社，200名病人從傑巴利耶乘巴士前往南部城鎮汗尤尼斯（Khan Yunis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital）。

他說，印尼醫院裏還有400名病人，「我們正與紅十字國際委員會（ICRC）合作進行轉移病人工作。」醫院內及周邊地區還有「約2,000名流離失所者」。

阿什拉夫說：「以色列軍隊正在包圍印尼醫院。我們擔心那裏會遭遇與希法醫院相同情況。」希法醫院是加沙最大的醫院。以軍自15日起開始在希法醫院範圍進行搜查。

阿什拉夫說，加沙北部一輛救護車被以軍襲擊後，印尼醫院的醫生要求轉移病人的安排由ICRC協調。以軍稱被襲擊的救護車是哈馬斯武裝分子使用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

