Sam Altman轉投微軟掀巨浪：近5百人要求董事會辭職　否則走人

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）被炒震撼AI業界，事件發生至今2天，劇情峰迴路轉。他曾返舊東家，但看來最終談判不果，最終轉投OpenAI金主之一的微軟（Microsoft）。美國《連線》月刊（Wired）同日稱OpenAI員工聯署要求董事會辭職，以為恢復奧爾特曼CEO之職，否則他們辭職。



《連線》報道指奧爾特曼突遭罷免後，490名OpenAI員工集體寫信抗議，威脅要辭職，除非董事會辭職，並讓他和總裁兼前董事會主席格布羅克曼（Greg Brockman）重新擔任CEO。

信中寫道：「你們解僱奧爾特曼、將格布羅克曼從董事會除名的過程已危及公司所有工作，破壞了我們的使命。你們的行爲已清楚地表明，你們沒有能力監管OpenAI。」

值得注意的是，這封信的聯署者包括該公司董事會董事兼首席科學家蘇茨克韋爾（Ilya Sutskever），人們一直指責他參與針對奧爾特曼的董事會「政變」。

蘇茨克韋爾20日稱，對參與董事會的行動感到懊悔，將盡一切努力讓OpenAI團聚。

OpenAI：圖為2023年9月28日路透社發布的設計圖片可見ChatGPT標誌。（Reuters）

根據美國科技新聞網站The Information於20日報道，新的暫代CEO是Twitch前聯合創辦人與前行政總裁希爾（Emmett Shear）。

有關奧爾特曼不回巢的消息，The Information是引述蘇茨克韋爾所講進行報道。

作為OpenAI主要金主之一的Microsoft的回應備受注目。在美媒發布有關消息數小時後，微軟董事長、行政總裁納德拉（Satya Nadella）開腔，稱奧爾特曼與

格布羅克曼都加入微軟。

納德拉說兩人會在微軟領導一個先進AI研究團隊。

微軟繼續致力於與OpenAI的合作夥伴關係，並對我們的產品路線圖以及我們在 MICROSOFT IGNITE上宣布的一切繼續創新的能力充滿信心。

從納德拉的發言可見，他間接確認希爾的任命。納德拉稱期待認識希爾以及OAI（開放人工智能倡議）的新領導團隊，並與他們合作。

奧爾特曼11月20日較早時在X發布了一張自拍照，照片中的他胸前掛着一張訪客證，露出一臉怪表情，並說道：「這是我第一次也是最後一次掛上這個（訪客證）」。

OpenAI董事會11月17日宣布辭退行政總奧爾特曼職務，AI界一片嘩然，並密切關注奧爾特曼的去向。由於事件出現戲劇性轉變，讓網友感到不可思議，紛紛在阿特曼的X社群帳號底下留言：「你是傳奇」、「阿特曼準備開除整個董事會了」，還有人將奧爾特曼手持訪客證的照片改圖成UNO的反轉卡。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）18日報道，包括微軟在內的主要投資者，向董事會施壓要求奧爾特曼復職。路透社19日報道，指OpenAI已邀請奧爾特曼前往公司出席董事會議，但看來最終雙方合作關係無法恢復。