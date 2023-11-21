NBA球星艾榮戴頭巾受訪疑表態撐巴勒斯坦　黑白格紋藏象徵意義

曾因分享「反猶」影片而陷入風波的NBA球星艾榮（Kyrie Irving，又譯K艾榮、凱里·歐文），又在球場之外做出了意外舉動。



綜合西班牙《馬卡報》和美國霍士新聞網報道，11月19日，NBA常規賽迎來一場東西部冠軍熱門球隊的焦點對決，「獨行俠」（Dallas Mavericks，曾用譯名「達拉斯小牛隊」）客場125-132不敵「公鹿」，「獨行俠」球星艾榮在賽後的新聞發布會上，因戴着黑白格頭巾亮相引發爭議。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）稱，黑白格紋頭巾被認為是巴勒斯坦人抵抗的象徵，艾榮此舉是在聲援加沙地帶的巴勒斯坦人。

8次入選全明星陣容的艾榮，現年31歲，先後效力於騎士隊、塞爾特人（Boston Celtics ） 、籃網隊（Brooklyn Nets）以及獨行俠隊，司職控球後衛。本場比賽，艾榮狂砍賽季新高39分，另有4籃板6助攻1搶斷，但仍未攔住在「雙核心」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）和尼拉特（Damian Lillard）帶領下的公鹿隊的攻勢，最終「獨行俠」以125-132落敗。

賽後，面對媒體時，這位剛剛輸了比賽的「獨行俠」大將用一套平時沒有亮相過的裝扮引起了球迷和網民的注意，他戴着一條黑白格頭巾現身記者會。

《馬卡報》和美聯社均稱，這種黑白格頭巾是展示巴勒斯坦團結的傳統象徵。公開資料顯示，它在許多場合被視為支持巴勒斯坦的標誌，也是已故的巴勒斯坦前領導人阿拉法特當年的標誌性裝束。

土耳其阿納多盧通訊社寫道，黑白格紋頭巾被認為是巴勒斯坦人抵抗的象徵，並稱艾榮此舉就是在聲援加沙地帶的巴勒斯坦人。

圖為2023年11月12日艾榮在對戰新奧爾良塘鵝隊的比賽上（Matthew Hinton-USA TODAY Sports via Reuters）

在這場新聞發布會上，艾榮沒有被問及頭巾的選擇，也沒有回答任何有關巴以衝突的問題。他只談到了比賽，提到自己開局慢熱：「當開局不得分時，我盡力讓自己不要陷入沮喪，相信下半場能扭轉勢頭。我進行了心態調整，並在此後把握住了一些機會。」

這不是艾榮本周第一次在裝扮上引發關注。就在他戴着黑白頭巾出席發布會的前一天，獨行俠隊發布的賽前訓練照裏，眼尖的網民發現艾榮的籃球鞋上寫着一條「政治訊息」：「不再有種族滅絕。」

《馬卡報》稱，艾榮在新聞發布會上的舉動只是再一次提醒大家，他是誰。不僅僅是因為狂砍39分的能力，更因為他致力於在場下表達自己感受的舉動，不管這些舉動會引起多大爭議。此前，艾榮因多次出現爭議言行，有NBA「自由思想家」之稱。

在X平台（前稱Twitter），不少網民表達了對艾榮的支持，稱他戴頭巾「支持巴勒斯坦」的舉動證明了他是傳奇。

但也有人稱球隊應該罰艾榮停賽，因為他「根本不知道自己代表的是誰」，「他怎麼可能為哈馬斯（巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動）的所作所為辯護呢」。

本輪巴以衝突10月7日爆發後，艾榮所在的獨行俠隊和NBA分別在10月8日和9日表達了對以色列的支持，譴責哈馬斯的「恐怖主義」行為，並稱為整個地區的和平祈禱。

美國霍士新聞網稱，艾榮10月11日發布的帖子似乎表達了對巴以衝突的觀點。他寫道：「你們這些在電視和社交平台上強硬發言、譴責站在受壓迫者一邊的媒體負責人在哪裏？有人正在犯下反人類的罪行，而你們大多數人卻保持沉默。說不出話了嗎？或者你害怕支持一些真實的東西。」

外媒紛紛提到，艾榮如今戴頭巾大膽地表達對巴勒斯坦的支持，時間上幾乎正好是其去年因為發帖涉「反猶」內容被前東家籃網隊停薪禁賽5場的一年後。

去年10月27日，艾榮在社交平台分享了一部紀錄片，美國《滾石》雜誌稱該片改編自一本「充斥着反猶比喻」的書，影片提到「猶太人對社會各個方面的控制」，還提到猶太人「參與了奴隸貿易」。

這件事讓艾榮陷入巨大爭議，艾榮迫於壓力刪除帖文，稱自己無意冒犯任何宗教信仰，且給他強加「反猶」標籤是不公正的。隨後，籃網隊宣布讓艾榮停薪禁賽至少5場。去年11月17日，美媒披露艾榮完成了籃網隊給他開出的6項複賽條件清單：道歉並譴責他宣傳的那部電影、向反仇恨事業捐贈50萬美元、完成敏感培訓、完成反猶主義培訓、與反誹謗聯盟（ADL）和猶太領袖會面、與籃網蔡崇信會面以表明自己對情況的理解。隨後艾榮得以重返賽場。今年2月，在艾榮提出交易申請後，籃網將其交易至獨行俠。

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