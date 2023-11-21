緬甸武裝組織預告進攻果敢老街　發通告促華人盡速撤離免誤傷

緬甸軍政府與少數民族武裝組織在北部的戰鬥升級，網上流傳由反對派緬甸民族民主同盟軍所發的通告，預告將對果敢老街發動總攻擊，要求外籍人員迅速撤離以免誤傷。緬甸民族民主同盟軍發言人李家文昨日（20日）向內地媒體證實，網上流傳的通告真確，目前已有兩萬多名華人離開老街返國，但仍有兩、三萬名華人留在當地 。



緬甸民族民主同盟軍於11月18日發出通告，呼籲滯留果敢老街華人盡快撤離。

通告指出，緬甸民族民主同盟軍把老街圍困以來，遲遲沒有發起總攻擊，就是為市內居民和外籍客商提供更多避戰時機，盡量避免發起總攻擊時，造成老街城區居民重大傷亡 。因此通告提出四點呼籲：

一、仍滯留在老街的中國籍人士務必盡快回國，以免造成不必要傷亡；

二、要求所有居民盡量遠離緬偽政權部隊人員及軍事據點，以免爆發大規模戰事時被誤傷；

三、當下老街外圍均屬戰區，切勿擅自盲目轉移，以免被敏昂萊政變武裝的槍砲襲擊；

四、以上要求望所有老街市內居民及客商及時認真對待，違者後果自負。

民族民主同盟軍發言人李家文證實，緬甸民族民主同盟軍目前活動於老街外圍。 近日已有兩萬多名中國人士透過各種管道回國，但仍有兩、三萬華人留在當地。他提醒留在老街的華人盡快撤離老街返回中國。

福建地方政府亦發緊急通告促返國

11月19日，福建龍岩市新羅區人民政府東城街道辦事處、龍岩市公安局東城派出所也聯合發出緊急通告，呼籲滯留在緬北地區人員的親屬立即向所在社區報備；同時敦促滯留的家人立即回國，確保生命安全。在前一天，新羅區蘇坂鎮人民政府、龍岩市公安局蘇坂派出所也發出相同的緊急通知。

本月9日，中國外交部領事司已透過其微信公眾號「領事直通車」發布《關於當前緬北地區安全局勢的領事提醒》，呼籲中國公民暫勿前往緬北地區，當地華人盡快返國。

外交部籲必要時向駐緬甸使領館求助

早於本月9日，中國外交部領事司已透過其微信公眾號「領事直通車」發布《關於當前緬北地區安全局勢的領事提醒》，指由於緬甸北部多地近期爆發武裝衝突，當地安全 形勢複雜嚴峻。

外交部和中國駐緬甸使領館提醒，中國公民暫勿前往緬北地區，已在當地特別是果敢老街、勐古等衝突激烈地帶的中國公民密切關注局勢發展，盡快在確保安全前提下轉移 至安全地帶或回國。 堅持駐留當地的中國公民務必提高警覺、避免非必要外出，做好安全防範。 如遇緊急情況，請及時報警並向駐緬甸使領館尋求協助。

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老街對緬甸軍政府具意義

老街對緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）具有重要意義。緬甸民族民主同盟軍2009年逼近老街，敏昂萊作為區域指揮官，成功擊退同盟軍。

軍政府過後在老街扶植白所成等軍頭領導的民兵組織。民兵組織靠著生產毒品，以及通過面向中國遊客的賭博及賣淫產業致富。蓬勃的經濟吸引了大批客工前去謀生，但如今烽煙再起，民眾只好遷徙數百公里回返家鄉。