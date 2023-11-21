OpenAI｜路透社：投資者考慮對公司董事會採取法律行動

人工智能（AI）聊天機械人程式ChatGPT的開發商OpenAI的投資者，正尋求對該公司董事會採取法律行動。



路透社11月21日引述知情者的話說，投資者正與法律顧問合作，以研究他們未來可以採取的選項。目前還不清楚這些投資者是否會起訴OpenAI。

據報道，OpenAI的700多名員工聯署要求開除原行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）的董事會成員下台，並恢復奧爾特曼和OpenAI前總裁布羅克曼（Greg Brockman）的職位，否則他們將集體辭職跳槽到微軟（Microsoft）。他們聲稱已收到微軟新部門的職位邀約。OpenAI有約770名員工。

不過，微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）表明，他對於OpenAI職員留在OpenAI或加入微軟持開放態度。但他直言，無論奧爾特曼在哪裏，OpenAI的管理結構都須要做出改變。

另據彭博社報道，OpenAI全球事務副總裁馬坎朱（Anna Makanju，暫譯）20日給員工的內部備忘錄中則說，公司正進行「激烈討論」，以團結分裂的員工。

她在備忘錄中寫道：「我們可以向你們保證，我們的首要目標仍然是重新團結OpenAI，討論正在積極進行中」。她還說，公司與奧爾特曼、新任行政總裁希爾（Emmett Shear）和董事會保持聯繫。

她寫道：「我們正在繼續討論雙方都能接受的方案，並計劃在明天早上，每個人都多睡一點後繼續進行討論。」

她補充說，「我們有一個正在努力實現的計劃」，希望藉此安撫員工。

本文獲《聯合早報》授權轉載

