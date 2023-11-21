OpenAI驚天內鬥　前CEO帶隊過檔微軟　全因「錢作怪」？

OpenAI董事會17日無預警解僱ChatGPT之父奧爾特曼（Sam Altman），內鬥風波持續延燒。



BBC等外媒整理出事發經過及潛在結局，並且提出可能的導火線，儘管該公司以非營利組織起家，2019年才成立營利子公司，但如今恐怕卻是為了「錢」而鬧翻。

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1、一切是怎麼開始的？

OpenAI高層內鬥17日突然展開，董事會宣布開除共同創辦人兼首席執行長奧爾特曼，指控對方「在溝通過程中並未一致坦承」，因此對其領導「失去信心」。

事實上，OpenAI董事會僅有6個成員，除了奧爾特曼及後來跟著請辭的共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman），另外4人突然採取行動，讓整個科技業、甚至自家投資人措手不及，同為共同創辦人的馬斯克（Elon Musk）也在社群媒體X表示，他對此非常擔憂。

另一名董事兼共同創辦人蘇茨克維（Ilya Sutskever）起初宣稱，「除非他覺得有著絕對必要，否則不會採取如此激烈的行動」，但如今也對此表示後悔，並加入簽署一封爆炸性請願書，呼籲董事會讓奧爾特曼及布羅克曼回歸，如果2人未能復職，就要離開OpenAI。據悉公司約770名員工中已有743人連署，比例高達96%。

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2、是什麼造成這場爭吵？

事實上，外界迄今仍不知道內鬥確切原因，但根據先前報導，奧爾特曼正在考慮一些硬體計畫，包括資助並發展AI晶片，這可能把公司帶往完全不同的方向，或許他做出一些董事會完全不知情的承諾。

不過，BBC科技記者克萊曼（Zoe Kleinman）指出，這或許可以歸結到一個老套但合乎人性的緊張來源，那就是「金錢」。

一份獲廣泛報導的內部備忘錄指出，董事會已澄清未指控奧爾特曼犯下「財務瀆職」，但OpenAI是由「非營利組織OpenAI Inc」與「營利子公司OpenAI LP」組成，公司曾說明兩者的共存方式就是「非營利方領導營利方」，投資人能獲得的回報也將受限。不過，並非每個人都同意這項做法，據傳這也是馬斯克離開的關鍵原因之一。

如今，OpenAI發現自身價值不斐，據報員工股票出售尚未開始，價格已經飆到860億美元。這不禁讓外界猜測，奧爾特曼是否懷抱野心，想讓公司營利部門變得更強大，進而引爆風波。

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3、這一切將如何結束

OpenAI正在追求研發「通用人工智慧」（artificial general intelligence, AGI），若成功問世將能完成許多任務，甚至做得比人類更好，屆時恐怕完全改變世界，因此儘管這項技術還不存在，卻成為人們產生恐懼與敬畏的原因。

奧爾特曼在最近一次演說中透露，明年推出的東西將讓現在的ChatGPT看起來像個「古怪的親戚」，讓人好奇OpenAI是否比外界所知道的更接近這個目標。但臨時執行長希爾（Emmett Shear）已在X發文澄清，「董事會『沒有』因為任何關於安全的具體分歧而解僱」奧爾特曼，並將對所發生的事情進行調查。

奧爾特曼已經宣布加入OpenAI最大投資者微軟（GettyImages）

不過，奧爾特曼已經宣布加入OpenAI最大投資者微軟（Microsoft），領導一個尚未成立的AI研究團隊，如今看來布羅克曼及大量頂尖人才也會追隨其步伐，許多員工在X發文聲援，「沒有了員工，OpenAI什麼也不是」，另一名身在OpenAI三藩市總部外的BBC記者說，直到上午9時30分，似乎沒有人來上班的跡象。

知情人士還透露，OpenAI董事會已與研發通用AI系統和語言模型的競爭對手Anthropic洽談合併可能，並邀請對方執行長跳槽卻遭拒絕。OpenAI投資人擔心蒙受數億美元災難性損失，正與法律顧問合作，考慮起訴董事會。

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