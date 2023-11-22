以巴衝突｜內塔尼亞胡籲政府支持人質協議　稱短暫停火後戰事持續

以色列與哈馬斯就釋放人質的協議可望達成，以色列11月21日晚召開由38名部長組成的全體內閣會議，就協議進行表決。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在會議前呼籲， 政府當晚將面對批准協議的艱難決定，但他認為是正確的決定，又稱內容已獲得安全部門負責人支持。他又強調，在暫時停火換取人質獲釋後，針對哈馬斯的戰事將會繼續。



內塔尼亞胡在召開全體內閣會議前，已向戰時內閣及國家安全內閣提交協議內容。他在出席全體內閣會議時提到，協議包括暫時停火，以及人質分階段獲釋。他又稱，美國政府協助改善了協議內容，令更多人質得以納入。但他強調，戰事之後將會繼續，直至以色列達成目標。

此前有消息稱，哈馬斯將釋放50名婦女和兒童，以換取 150 名以色列關押的巴勒斯坦囚犯，當中全部是婦女和兒童。以色列電視台預計，首批人質會在星期四或五獲釋，行動料持續數日。

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美國全國廣播公司（NBC）引述以色列高層官員消息稱，以色列釋放的巴勒斯坦囚犯，只用於交換以色列人質，其他國家需要就釋放其公民進行談判。不過，協議中包括雙重國籍的人，即既是以色列公民但擁有其他國籍。

巴勒斯坦囚犯事務委員會（Commission for Prisoners' Affairs）主席Qadura Fares表示，逾7,800 名巴勒斯坦人在以色列被監禁，當中約有 85名婦女和350名未成年人，大多數人是在沒有控罪的情況下被拘留，又或者因為向以色列士兵投擲石塊，而不是涉及武裝襲擊。他認為，以方任意拘留巴勒斯坦兒童的問題，因今次談判引起國際關注。