以巴衝突｜以色列內閣通過人質協議　料停火四天

以色列內閣11月21日舉行會議，討論與巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）釋放人貿的協議，最終有關協議獲大多數內閣成員支持，意味以哈雙方有望停火數天。



《以色列時報》（The Times of Israel）22日報道，以色列內閣同意停火數天，並釋放多名巴勒斯坦婦孺，以及容許向加沙地帶（Gaza Strip）運送更多燃料和人道物資，換取哈馬斯釋放大約50名人質。

報道提到，極右翼政黨宗教猶太復國主義（Religious Zionism）雖然對協議內容表達不滿，但最終仍投下贊成票；而另一極右政黨猶太力量（Otzma Yehudit）則是唯一反對協議的政黨。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室其後發表聲明，稱50名人質及婦孺會分四天釋放，期間亦會暫時停火，但沒透露是否作出讓步，只強調會爭取所有人質回國及完全消滅哈馬斯，確保加沙地區不會對以色列構成威脅。

內塔尼亞胡在召開全體內閣會議前，已向戰時內閣及國家安全內閣提交協議內容。他在出席全體內閣會議時提到，協議包括暫時停火，以及人質分階段獲釋。他又稱，美國政府協助改善了協議內容，令更多人質得以納入。但他強調，戰事之後將會繼續，直至以色列達成目標。

此前有消息稱，哈馬斯將釋放50名婦女和兒童，以換取 150 名以色列關押的巴勒斯坦囚犯，當中全部是婦女和兒童。以色列電視台預計，首批人質會在星期四或五獲釋，行動料持續數日。

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美國全國廣播公司（NBC）引述以色列高層官員消息稱，以色列釋放的巴勒斯坦囚犯，只用於交換以色列人質，其他國家需要就釋放其公民進行談判。不過，協議中包括雙重國籍的人，即既是以色列公民但擁有其他國籍。

巴勒斯坦囚犯事務委員會（Commission for Prisoners' Affairs）主席Qadura Fares表示，逾7,800 名巴勒斯坦人在以色列被監禁，當中約有 85名婦女和350名未成年人，大多數人是在沒有控罪的情況下被拘留，又或者因為向以色列士兵投擲石塊，而不是涉及武裝襲擊。他認為，以方任意拘留巴勒斯坦兒童的問題，因今次談判引起國際關注。