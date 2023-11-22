英國歌王Robbie Williams澳洲演唱會出事　70多歲婆婆失足重創亡

英國知名歌手、男子組合Take That前成員Robbie Williams於11月16日在澳洲悉尼舉行演唱會，不幸發生意外，期間一名70多歲的婆婆級歌迷失足墜落6排座位，最終頭部重創不治。



這位女歌迷Robyn Hall於16日於悉尼體育館Allianz Stadium欣賞Robbie Williams的XXV Tour演唱會。

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英國廣播公司（BBC）21日稱，體育館發言人指，事發於演唱會結束後，當時數千名觀眾正陸續離場，這名女歌迷未有使用樓梯離開，而是嘗試跨越座位，期間她失足摔倒。

她墜落6排座位，頭部嚴重受傷。

她被送往附近的醫院，並接受藥物引導昏迷（Induced coma）治療。 醫護人員21日證實她已不治身亡。

美國女歌手Taylor Swift於11月中在巴西里約熱內盧的演唱會也發生不幸事件，由於天氣酷熱，加上主辦單位明文禁止觀眾自行帶水瓶入場，若然要買飲用水，觀眾只能在場內以較高價購買，結果演唱會期間多名歌迷不適，一名23歲女歌迷昏倒猝死，Taylor Swift之後在社交網站上傳手寫信致哀。

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