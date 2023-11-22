巴西rapper演唱會「X檔案」 登台時遭火柱「擊中要害」場面驚險
撰文：TVBS新聞網
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歌手在現場表演時總是會搭配燈光、煙火等元素來增加舞台效果，也有歌手選擇在舞台四周發射火柱。
不過近期有位饒舌歌手在登上舞台時被過於猛烈的火柱擊中、瞬間讓他的褲襠起火，後來歌手意識到自己的下體在燃燒後還「當眾脫褲」。
畫面曝光後引發熱議，這名歌手事後也在社群報平安與自嘲。
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綜合外媒報道，來自巴西的饒舌歌手瓊加（Djonga）近日前往里約熱內盧的「非洲龐克音樂節」表演，他登場時舞台2側開始發射炫目的火柱、畫面相當震撼。
沒想到瓊加走到半途時火柱交互噴射、形成「X」的形狀，交會處還剛好擊中瓊加的下體，頓時讓他的短褲起火。
瓊加一開始完全沒注意到自己褲襠的位置已經起火，本來還要繼續表演的他被觀眾提醒後才低頭，看到自己下體正在燃燒的瓊加嚇得當眾將短褲脫下來。
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這時工作人員也衝上前協助將火勢撲滅，後來瓊加休息片刻便繼續表演，似乎並無大礙。
事後，瓊加在個人Instagram上貼出另1個角度的「火燒雞」影片，並逗趣地表示「他們似乎想攻擊我的小老弟，還好我頑強地撐過去，感謝上帝，我沒事，我的小弟弟現在功能依舊良好」。
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