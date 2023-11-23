以色列：哈馬斯每日額外釋放10名人質　可換取延長停火一天

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）於11月22日宣布達成協議，暫定在加沙停火4天，哈馬斯期間將分批釋放50名人質，以換取150名在以色列被囚禁的巴勒斯坦人。以色列表示，如果哈馬斯能每日額外釋放10名人質，停火可延長一天。有巴勒斯坦消息人士稱，預計月底前會釋放多達100名人質。



哈馬斯放50人質 換150名巴勒斯坦囚犯

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發聲明稱，哈馬斯將在4天內釋放50名婦女和兒童，即平均每天釋放至少10人。 除此之外，只要哈馬斯每天額外釋放 10 名人質，休戰協議可以逐日延長。

以色列司法部已公布300 名可能獲釋的巴勒斯坦囚犯名單。以色列政府強調，以方致力於讓所有人質獲釋。

以軍將停止加沙南部飛行 北部白天禁飛6小時

哈馬斯表示，最初釋放的50 名人質，將換取被監禁在以色列的 150 名巴勒斯坦婦女和兒童。雙方停火期間，預定數百輛載有醫療、燃料等人道物資的貨車，將會進入加沙。以色列將停止加沙南部上空的所有飛行，並在北部維持每天6小時的白天禁飛。

雖然有報道指出，停火會在23日上午10時開始，但以色列軍方發言人海赫特（Richard Hecht）於22日中午仍稱，未確認停火時間及如何實施，並指在此之前戰事會持續。據指出，哈馬斯預計會在停火開始後幾個小時內，開始釋放人質。

+ 1

拜登及古特雷斯等歡迎協議 料3名美國人質將獲釋

今次協議由卡塔爾積極斡旋，在以巴持續近7星期的激烈衝突下達成。國際期待有助減輕加沙地帶平民的痛苦，並讓更多以色列人質回家。卡塔爾方面表示，根據協議，雙方停火期間意味著「不會發生任何攻擊，沒有軍事行動」，該國期望雙方能達成更大的協議，甚至促成永久停火。

包括美國總統拜登（Joe Biden）在內，多國對協議表示歡迎。 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）認為，這是朝正確方向邁出的重要一步。一名美國高級官員表示，預計獲釋的人質包括3名美國人，當中包括一名3歲女孩，她的父母已於哈馬斯10 月7日的襲擊中死亡。