以巴衝突｜阿拉伯國家掀抵制潮　麥當勞等西方品牌受打擊

自以巴10月7日爆發新一輪衝突後，親巴勒斯坦的阿拉伯國家出現抵制潮，西方品牌在埃及、約旦等地遭杯葛。路透社報道，運動基本上是民間自發，原因是不滿西方國家支持以色列在加沙進行軍事行動。



路透社指出，抵制運動已蔓延至科威特、摩洛哥等阿拉伯國家，但民眾響應程度不一，沙特阿拉伯和阿聯酋的影響輕微。該活動針對被指親以色列的企業，部份被指與以色列有財務聯繫，又或在以色列投資。 隨着活動擴大，社交媒體上流傳的杯葛名單已擴大到數十家公司和產品，呼籲消費者轉用本地貨。

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在埃及首都開羅，麥當勞等西方快餐連鎖店非常冷清。麥當勞埃及辦公室一位員工向路透社表示，埃及特許經營店在近兩個月的銷售額，比去年同期下降了至少 70%。不過，其說法無法證實。當地由於安全限制，民眾很少上街集會，有民眾認為杯葛行動是表達立場的最佳方式 。

在約旦，支持抵制的居民有時會進入麥當勞和星巴克分店，鼓勵顧客轉到其他地方光顧。在首都安曼，有店員指部份產品已不會有人購買。

21日晚上，科威特城的星巴克、麥當勞和肯德基的7家分店，幾乎全部空無一人。在摩洛哥首都拉巴特（Rabat），星巴克一家分店的工作人員表示，本週顧客數量大幅減少，但沒有提供具體數字。

麥當勞公司10月發聲明稱，對以巴衝突中的虛假資訊感到沮喪，並表示其大門向所有人敞開。麥當勞在埃及的特許經營商已強調，其所有權在埃及，並承諾向加沙提供2000萬埃及鎊（約504萬港元）援助。

星巴克10月也發聲明稱，該公司是非政治組織，並否認支持以色列政府或軍隊的傳言。