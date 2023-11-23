內塔尼亞胡：結合軍事外交壓力讓釋放人質條款獲改善

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月22日表示，以色列透過結合軍事和外交壓力，令與釋放人質協議的條款得以改善。他稱同日曾與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，感謝拜登回應他的要求向卡塔爾施壓，促成協議條款得以改善。以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）表示，根據雙方協議，人質不會在24日之前獲釋。



《以色列時報》引述以色列高級官員消息稱，拜登早前派中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）到卡塔爾，目的是駁回哈馬斯提出的人質分類。哈馬斯要求，將所有50 歲以下的以色列女性列為士兵，而實際當中僅5人為現役女兵。

重申以軍行動之後仍會繼續

內塔尼亞胡表示，在根據協議暫時停火後，以方仍將繼續利用外交和軍事壓力，以求促進未來的協議，直到所有人質平安返回。他重申，以軍的行動在短暫停火仍會繼續，直到完成所有目標，包括清除哈馬斯、所有人質獲釋，以及確保加沙未來不會對以色列構成威脅。

內塔尼亞胡證實，協議中包含一項條款，允許紅十字會探視未獲釋放的人質。但他注意到紅十字會聲稱未獲告知該條款，因此他大聲朗讀該條款，以確保對方知道及遵守。