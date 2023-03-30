攝理教「教徒二代」談活在扭曲世界　控訴鄭明析：他伸手進我絲襪

Netflix揭露韓國邪教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》熱播後，深陷性侵女信徒爭議的韓國攝理教教主鄭明析四面楚歌，陸續有更多前信徒現身指控他，有出生於攝理教徒家庭的前女信徒表示，鄭明析曾以「子宮檢查」為由，把手伸進她的絲襪內。也有教徒講述活在一個扭曲世界，即攝理教禁止年輕教徒接觸異性。



韓國電視台MBC節目《實事勘察隊》（실화탐사대）3月30日播出對攝理教前信徒的訪問，這些前信徒都生於攝理教徒家庭，即「教徒二代」，從小就活在這個飽受爭議的宗教世界中。

一名爆料的前女信徒講述她會見鄭明析的經歷，「鄭明析把手放在我手上把脈，說要給我做健康檢查，他再叫我轉一圈，然後看着我的背影說：『很好』。」

《以神之名：信仰的背叛》3月3日於Netflix上架，講述多個極具爭議的韓國宗教。（Netflix）

據她所指，鄭明析之後再做出猥褻的行為，「他突然拉了我一下，把手伸進我的絲襪內，說要給我做子宮檢查。」在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，同樣有前教徒談到類似的經歷，曾遭鄭明析以「健康檢查」為由性侵。

鄭明析對女信徒行為不軌，但另一邊廂，攝理教則主張年輕教徒不應與異性親近。在《實事勘察隊》節目中，有一位「攝理教徒二代」表示，「有一次我被發現見異性朋友，教會內的叔叔就用木劍打我，我問為什麼，他說『聽說你見女人了』。」

另一位前信徒指，「這被視為一種嚴重的罪惡，不應該有異性朋友，也不能結識男或女朋友。」

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