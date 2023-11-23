美加彩虹橋「炮彈飛車」爆炸2死　美媒：死亡夫婦疑趕看演唱會

連接美國和加拿大的尼亞加拉瀑布國際彩虹橋（Niagara Falls International Rainbow Bridge）11月22日發生因車禍引起的爆炸，2死1傷。涉事汽車高速行駛，撞向檢查站後飛起，有如「炮彈飛車」，一度讓外界擔心牽涉恐襲，之後警方稱初步顯示事件與此無關。美媒22日稱，車上夫婦生前疑因趕往加拿大看演唱會而出事。



涉事汽車上2人死亡，一名美國海關與邊境保護局（CBP）成員受傷。

美國廣播公司（ABC News）22日稱，涉事汽車從美國一側進入大橋後，突然急劇加速，高速撞向加拿大一側的檢查站。

從當局公開的閉路電視畫面可見，一架高速的汽車從畫面上方疾馳，剷上石壆然後「飛起來」撞向另一端的檢查站，引起爆炸及大火。

路透社22日引述美媒稱，車上司機是56歲男子，他事發時用賓利（Bentley）汽車載着妻子，前往加拿大觀看美國搖滾樂隊KISS的演唱會。政府沒公布兩名死者的身份。

這場演唱會最終並未舉行，報道指，KISS原定22日在多倫多舉行的演唱會取消，原因是成員保羅史丹利（Paul Stanley）患上流感。

事件一度引起恐怖襲擊疑慮。紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）22日晚對記者說，目前沒迹象顯示事件涉及恐怖襲擊或對公眾構成威脅。

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