以巴衝突｜以軍展示希法醫院地道設施　院長遭逮捕審問

加沙最大希法醫院（ Al-Shifa Hospital）的院長薩勒米亞（Muhammad Abu Salamiyah）及幾名醫護人員，11月23日遭以色列軍方逮捕。以軍表示，有證據顯示醫院被哈馬斯用作指揮中心，內部建有軍事網絡並儲存武器，而薩勒米亞負責管理這座龐大的建築群，因此需要接受問話。在此前一天，以軍安排記者視察醫院下方的哈馬斯地道。



以軍在聲明中稱，由薩勒米亞管理下的希法醫院，被哈馬斯用於開展恐怖活動。軍方發言人海赫特（Richard Hecht）下午表示，軍方仍對薩勒米亞進行審問，暫時沒有被起訴，也沒有人暗示他是哈馬斯成員。

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加沙衛生部表示，薩勒米亞和另一名醫生、兩名護士是於黎明時分被捕，當時與世界衛生組織（WHO）的車隊中與病人同行，正通過連接加沙北部和南部的道路檢查站，但被以色列軍隊攔截和拘留。巴方批評，逮捕行動顯示以色列無視國際人道法，巴勒斯坦當局已向聯合國及紅十字會等機構發出呼籲，要求向以色列施壓。

加沙衞生部不滿隨世衛車隊出事 停止協調疏散病人

此外，加沙衞生部要求世衛解釋，為何醫護人員同行時被捕。衞生部已決定停止與世衛協調就疏散醫院病人事宜，直到世衛發送報告解釋。

哈馬斯也發聲明，譴責以軍逮捕醫護人員，指這些醫生協助疏散病人和傷者，呼籲紅十字會和國際組織共同努力，爭取立即他們獲釋。

地道設睡眠區會議室 配有冷氣及廁所廚房

在此前一天，以軍展示醫院下方的哈馬斯地道設施。裏面有白色瓷磚鋪設的起居室、睡眠區及會議室，牆上有空調，並配有獨立的浴室、廁所、水槽和廚房，通風口隱藏。媒體指地道中的混凝土鋼筋厚實，相信為抵禦以軍近年為轟炸地道而開發的炸彈。