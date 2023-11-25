以巴暫時停火　加沙人們趕路回家

哈馬斯和以色列，同意自11月24日起暫時停火四天，成千上萬流離失所的巴勒斯坦人抱着孩子和寵物，把家當裝上驢車或車頂，踏上了回家的路。車輛的喧囂和救護車的鳴笛聲取代了槍炮聲。



近七個星期以來，以色列持續轟炸加沙地帶，直到24日終於再聽不到槍炮聲。以軍在加沙南部投放紙條，警告人們不要返回加沙北部，因為「戰爭還沒結束」。

頭上頂着床褥艱難前行的艾哈邁德表示：「我現在非常高興，感覺很安心。我要回家了，回到心裏可以得到撫慰的家，尤其是在這停火的四天裏，總比住在帳篷裏好。我坐在那裏非常累，沒有任何食物和水。在家裏我們可以生活，我們可以喝茶，用火和烤箱做麵包。」

圖為11月25日，以色列佔領的西岸地區，被以色列囚禁的巴勒斯坦人返回家與家人團聚。（Reuters）

以色列軍隊為迎接可能深受創傷的人質做好萬全準備。耶路撒冷兒童問題專家應以色列政府要求，為以軍照料兒童準備了詳盡的創傷護理指南。

由於有些人質的親人已在衝突中喪命，因此指南建議士兵帶上麵包、奶酪和水果等基本食品，並提醒軍人，若孩子問起家人，即使知道也避免回答。指南也建議「完全禁止」媒體與孩子們接觸。專家警告，許多人可能面臨漫長的康復之路。

參與指南編寫工作的專家諾姆·羅森塔爾告訴法新社：「我們必須竭盡所能……以免造成額外的創傷。」

圖為11月24日，埃及新聞報道哈馬斯釋放的人質返回了以色列。（Reuters）

法新社確認了哈馬斯10月7日挾持的約240人中的210人的身份。他們當中至少有35個小孩，其中18個未滿10歲。以色列醫學協會主席錫安·哈蓋說，有些孩子目睹父母遇害。「他們不僅得忍受這種創傷，而且還身處一個陌生、黑暗和可怕的地方。」

兩個孩童人質的父親埃亞爾·卡爾德隆說，他們已經承受47天情緒起伏的日子，希望哈馬斯至少先把小孩給放了。

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）23日表示，因加沙地帶局勢動盪，當地孕婦受到很大的精神壓力與創傷，過去一個月的早產嬰兒大增近三分之一。

以色列軍隊襲擊加沙地帶北部醫院，醫院早產兒保溫箱因斷電無法運作，使得早產兒的處境深受國際社會關注。為加沙數百名孕婦提供支持的樂施會合作夥伴組織尤祖爾（Juzoor）指出，上個月早產數目增加了25%至30%。

樂施會中東區主任莎莉·哈利勒說，一些流離失所的母親不得不在擁擠的教室裏分娩，沒有基本的衛生條件和醫療支持。「我認為，世界上任何地方都沒有人會不同意，這簡直是不人道。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

