以巴衝突｜首批獲釋人質大多身體無恙　男童與父重聚相擁影片曝光

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯自11月24日起暫時停火後，首天哈馬斯釋放13位以色列人質，包括婦女與兒童，另有泰國籍與菲律賓籍人質。據以色列傳媒24日報道，獲釋的以色列人質大多身體無恙，僅有部份人虛弱及疲憊。以方醫院也發放相片與影片，顯示一些兒童、婦女與家人重逢時緊緊相擁的畫面。



首批獲釋的以色列人質共有13人，包括9名婦女及4名兒童。4名婦女及4名兒童在返回以色列後獲送到施耐德兒童醫院（Schneider Children's hospital），據《以色列時報》引述醫院稱，他們全部人身體健康。

接收另外5名高齡婦女的沃爾夫森醫院（Wolfson Hospital）則指，部份婦女「虛弱及疲憊不堪」，相信她們要先待在醫院一些時間，未能在獲釋次日就立即回家。

施耐德兒童醫院也發放兒童、婦女與家人重聚時的相片及影片，可見5歲女童阿洛尼（Emilia Alony）與祖母團聚時相擁；9歲男童蒙德（Ohad Munder）在醫院走廊奔向父親，其父也激動張開雙臂迎接及抱起兒子。

↓ 家人重逢的片段 ↓

以色列政府24日指，獲釋的13人中，包括70多歲婆婆卡齊爾（Hanna Katzir）。她10月7日在家中遭哈馬斯分子擄走到加沙，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad group）曾指她已死於以軍對加沙的攻擊行動，如今顯示她未有死亡，在24日獲釋返回以色列。

在這根據以色列與哈馬斯協議釋放的13位人質外，哈馬斯24日另外釋放10位泰國籍人質及1位菲律賓籍人質，故此總共有24位人質在停火首天期間獲釋。