鐵達尼潛艇｜危險、優越感、真實性：吸引着尋刺激的冒險旅遊者

泰坦號觀光潛艇遇難的悲慘消息，使外界注意到驚險、危險和昂貴的極限旅遊世界。



作者為美國南卡羅來納大學酒店和旅遊管理副教授Scott Smith

作為一個研究酒店和旅遊管理的學者，我關注旅遊業的發展趨勢，研究主題公園和度假村等組織的運作方式和其時間的變化。

遊客一般都在尋求更真實的體驗，沒有規定的路徑或已知的終點。科技通常可以使探險旅遊的極端環境更加安全，但在海底、太空的真空狀態或山頂的寒冷天氣中，失敗的後果可能很嚴重。

Scott Smith指出，真實旅遊和非真實旅遊之間的區別的一個例子是，動物園和野生動物園的區別。(Getty)

作為真實旅遊的探險旅遊

近年來，旅遊業出現了一個趨勢，就是真實的體驗。越來越多人想要體驗一些獨特的東西，而不是在一個預先設計或控制的環境中。

真實旅遊和非真實旅遊之間的區別的一個例子是，動物園和野生動物園的區別。動物園的建立是為了讓大量的人能夠輕鬆地觀看獨特的、往往是危險的動物。動物園是典型的觀賞性體驗，非常安全，但很少能提供機會讓遊客與動物互動。

相比之下，非洲的野生動物園通過消除遊客和動物之間的眾多安全障礙，提供了一個更真實的體驗。大多數野生動物園的遊客數量有限，導遊可以在真實環境中與動物進行更密切的互動。當然，這也增加了遊客的風險，因為動物園裏的圍欄和安全設施在野外是不存在的。源自真實旅遊所帶來的危險感，往往增加了探險旅行者的體驗。

探險旅遊的最後吸引力是，危險且昂貴的旅行所帶來的身份地位或聲望。幾乎每個人都能負擔得起參觀當地動物園的費用，但非洲野生動物園則需要一定的消費水平，這是對一個人的社會地位和收入的炫耀。

同樣的真實性（authenticity）、危險性（danger）和優越感（prestige）適用於許多類型的探險旅遊，無論是登山、太空旅遊還是海底旅行。

科技或許能讓部份活動如過山車的安全性有所提高，但在其他的活動卻不必然。(Getty)

科技並不總意味安全

隨着科技的進步，不少公司和遊客已能夠挑戰許多活動的安全極限。例如，在過去的30年，過山車逐漸變得更高、更快、更極致，以吸引追求刺激的人的關注。由於更好的工程和科技，這些遊樂設施能夠保持高水平的安全性。

先進科技在極端情況下提供安全的說法，通常有助於向遊客保證他們選擇從事的活動是安全的。現實情況是，任何活動，不論是過馬路還是參觀鐵達尼號的殘骸，均會有一定程度的風險。問題是，許多這些極端活動是在非常危險的環境中進行的，而且出錯的餘地非常小。一旦出了問題，後果可能是災難性的，或者像泰坦號潛艇般，是可以致命的。

探險旅遊的後果可能是災難性的，如像泰坦號潛艇般，圖為6月28日泰坦號殘骸被運返加拿大紐芬蘭聖約翰斯港。（Reuters）

普遍性和法律限制

我們很難得到每年極端旅遊死亡人數的確切數字，但當這些悲慘事件發生時，通常會受到媒體的廣泛關注。作為一個旅遊研究者，我關注這些類型的故事，並覺得可以說在美國很少會發生。

在美國，有聯邦、州和地方的旅遊委員會和機構。更多的時候，專門機構監管與其專業領域最相關的活動。舉例，聯邦航空管理局監管太空旅遊，國家公園和州立公園機構允許在許多地方進行登山。這些組織通常促進旅遊和安全措施，但沒有多少監管和監督可以絕對保證任何人的安全。而且對於許多活動，如深水旅遊等，是沒有強制性的認證程序。

對於尋求真實、驚險體驗的人來說，也許最好的建議是使用「買家承擔風險」的理念。如果你選擇參與極端旅遊，請詢問你所選擇的任何活動有哪些安全程序。如果你對得到的答案感到不滿意，就更換一家公司或活動。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。

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