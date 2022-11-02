Permacrisis成2022年度詞彙　揭示英國以至全球近年危機不絕

英國《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）於昨天（1日）選出2022英國年度詞彙，「長久危機」（permacrisis）擊敗「基輔」（Kyiv）、「派對門」（partygate）、「體育洗白」（Sportswashing）等字詞，彰顯出今年以來英國以至全球的悲傷和絕望。



《柯林斯英語詞典》每年會在網站、報章、雜誌及社交媒體上，找出使用次數顯著增加的英文詞彙。據《法新社》報導，柯林斯字典將permacrisis定義為「長時間的不穩定和不安全」。這個字成為常用字詞，某程度反映出英國自脫歐（Brexit）、新冠肺炎疫情、極端天氣，以至今年俄烏戰事、通貨膨脹、全球能源、糧食等危機所面對的動盪。

對於permacrisis一詞獲選年度詞彙，作家David Shariatmadari在柯林斯詞典網站撰文指出，由於烏克蘭戰爭、氣候變化挑戰、政治不穩定和通貨膨脹飆升，這個詞聽起來很真實。他又指，這個詞體現了「從一個前所未有的事件到另一個事件中令人眼花繚亂的感覺，因為人們想知道有什麼即將到來的新恐怖事件。」

柯林斯字典將permacrisis定義為「長時間的不穩定和不安全」。(Collins)

「柯林斯學習」（Collins Learning）總經理比克羅夫特（Alex Beecroft）則表示，語言可以成為反映社會和更廣闊世界的一面鏡子，認為今年的挑戰接踵而，他說：「permacrisis言簡意賅地總結了2022年對許多人來說有多糟糕，今年我們的清單反映出世界當前狀態。」但他不忘補充，「烏克蘭人民的決心體現在『基輔』的納入，以及英國新『Carolean』時代的曙光，有希望的光芒。」

英國今年經歷了第3位首相，最新上台的是辛偉誠（Rishi Sunak），而且英國今年也出了一位新君主——國王查理斯三世（King Charles III）。他的母親、女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於9月辭世後，英國進入新的查理斯時代（Carolean age），源於查爾斯此字拉丁文的Carolean也進入柯林斯字典的清單。

其他的字詞方面，相較於俄語羅馬化的拼法Kiev，Kyiv成為「基輔」受到青睞的英文寫法，這多少反映了英國支持烏克蘭對抗莫斯科的入侵； Sportswashing指的是惡名昭彰的政權藉由舉辦備受矚目的體育活動，或是接手著名體育隊伍來洗白自身形象；partygate則是導致英國前首相約翰遜（Boris Johnson）今年下台的諸多醜聞之一。

清單上還有「取暖銀行」（warm bank）、「無聲辭職」（quiet quitting）等詞彙。前者是指手頭拮据、負擔不起能源帳單的英國人能找到供暖設備的地方，如圖書館、教堂等場所；後者則是倡議只做最低限度的工作，目的是抗議僱主或是為了改善工作與生活之間的平衡。

柯林斯英語詞典納入「基輔」，以示支持烏克蘭人民的決心。(Getty)

反映特定時刻的「情緒」？

柯林斯出版詞典是1819年由哈珀柯林斯（Harper Collins）出版集團出版的圖書。至今已成為權威的英語詞典，現在包含超過45億個單詞，及時收錄全球各地區常用的新詞和方言，以確保他們的詞典追得上時代。

該詞典所有資源均來自柯林斯獨一無二的語言資料庫（被稱為Collins Word Web），該資料庫中收集了10億多條詞彙，及這些詞彙在圖書、報紙、廣播、電視、雜誌、信函或演說中被使用過的例句，準確地表達出當今社會日常所使用的英語詞彙的涵義。詞典的一大特點是用完整的英文自然句子來解釋詞條，充分反映了單詞在語境中的典型意義及用法。

今年冬天，英國以至全歐洲還得應對能源危機。(Getty)

該公司除了出版雙語詞典和語言學習產品，亦有推出如Paul Noble 音頻課程和備受喜愛的Gem短語手冊，另外還出版官方Scrabble詞典、各種測驗書籍和填字遊戲書籍，包括《泰晤士報》的填字遊戲系列。

去年，柯林斯字典的年度字詞為「非同質化代幣」（NFT），反映了2021年數碼革命如何繼續快速發展並影響我們的文化、關係和業務開展方式。2021 年全球 NFT 交易額突破 170 億美元大關，較 2020 年瘋狂大增 21,000%，令人瞠目結舌。包括全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國名嘴Jimmy Fallon、饒舌界巨星Snoop Dogg等國際名人和巨星紛紛加入NFT熱潮，讓NFT市場越來越火熱，反映NFT大舉進入主流交易的新時代。

希望全球早日走出疫情，展望明天會更好。(Getty)

冀明天會更好…

誠然，詞典出版方認為這些詞和短語最能概括人類在特定時刻的情緒，以及這些變化所造成的影響，這在我們的思維和生活方式中得到了證明。因此，許多新詞大多來自流行文化、社會現況和危機，而這些字詞所反映的很多時也不局限於英國。今年9月，另一著名的韋氏詞典（Webster's Dictionary）也在其詞典中添加了 370 個新單詞和短語，其中一些，如「縮水式通脹」（shrinkflation），也反映了當前的經濟形勢，相關現象更在全球「遍地開花」。

鑑於新冠疫情至今仍然揮之不去，許多以往幾乎只在醫學領域聽到的術語也開始被公眾普遍使用，例如子變體（subvariant）、加強劑量（booster dose）和緊急使用授權（emergency use authorization）等，都是新的字典條目。從2020年的「封城」（lockdown）到今年的permacrisis，展望2023年我們將能迎接更具積極面向的年度詞彙。