博雷利：「兩國方案」是解決以巴衝突的答案

綜合路透社及半島電視台報道，歐盟成員國及中東、北非國家代表團11月27日在西班牙巴塞隆拿舉行地中海聯盟論壇。與會的阿拉伯、歐盟國家一致認為，「兩國方案」是解決巴以衝突的答案。



據報道，來自歐洲、北非和中東國家的42個代表團參加了由地中海聯盟主辦的這次會議，其中許多代表團由外長率領，但以色列並未參加。會議由歐盟外交與安全政策高級代表博雷利和約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）主持。

博雷利表示，參加巴塞隆拿地中海聯盟論壇的所有歐盟成員國和幾乎所有與會國都同意兩國方案的必要性。

博雷利說道，巴勒斯坦政府必須盡快舉行選舉以獲得進一步的合法性並改善其運作。在巴勒斯坦伊斯蘭抵抗組織（哈馬斯）掌控加沙的當下，這是加沙未來領導層唯一的「可行解決方案」。

博雷利在新聞發布會上表示：「我相信這是唯一可行的解決方案。如果國際社會支持這一方案，它就是可行的。否則，我們將看到（加沙地帶的）權力真空，這將成為各種暴力組織的沃土。」

圖為2023年11月27日，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）與一眾外長在巴塞隆拿出席地中海聯盟論壇。（Reuters）

沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）贊同博雷利的意見並說道，結束巴以衝突，除了兩國解決方案之外別無選擇。

約旦外交部長薩法迪表示，有關本輪衝突後加沙管理的任何討論都應集中於將約旦河西岸和加沙地帶作為一個整體，並由巴勒斯坦人民決定誰來統治。

巴勒斯坦外交部長馬立基（Riyad al-Maliki）則表示，巴勒斯坦政府雖然在2007年與哈馬斯的權力鬥爭中失去了對加沙地帶的控制，卻並沒有必要「返回」加沙。他補充道：「我們一直在那裏，我們在加沙地帶有6萬名公務員。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則表示，以色列的缺席明顯是出於對「單方面敵意」的擔憂，這突顯了「深刻的裂痕」（deep rifts）。

貝爾伯克補充道，「而這正是我今天在這裏的原因，儘管會議之前並未得到德國的高度重視。正是因為『裂痕』越來越深，我們必須坐在一起，我們必須交談並傾聽彼此的意見」。

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