「擅開艙門」事件頻發生　韓國規定飛機廣播提醒乘客別亂開逃生門

韓國多間航空公司在2023年發生乘客試圖打開機艙逃生門的事件。韓國政府11月28日稱將實施新規，修改機艙廣播，以在起飛前播放有關禁止乘客擅自打開艙門的內容。



韓聯社網站11月28日稱，韓國土交通部當日指，將對包含上述內容的新規進行行政預告，公眾審查期12月14日結束。

報道指，機艙廣播內容會增加擅自操縱應急艙門或設備者可能會受到刑事處罰的內容。根據韓國《航空保安法》，打開應急艙門、安全門、操作機內設備危害飛行安全或航行的乘客，可被處以10年以下的有期徒刑。

內文提及，韓國政府修改機艙廣播內容，旨在防止乘客「擅開艙門」事件重演，保障飛行安全。

不久前的11月22日，一名涉吸食冰毒後乘坐飛機的女子從美國紐約乘大韓航空（Korean Air）的客機前往韓國仁川國際機場，她突然在機艙內出現焦慮症狀，並試圖打開逃生門。

韓亞航空（Asiana Airlines）一架客機5月26日飛行期間有一道緊急出口艙門遭打開，一名男子被捕，事件中數名乘客因受驚而呼吸困難，9人送院。另一名男子6月乘坐濟州航空客機從宿霧飛往仁川期間，突然衝向緊急出口，企圖打開艙門，幸職員及乘客成功制止。

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