芒格逝世訣別拍檔巴菲特　眾多珠璣建言遺贈好友「最精闢是它」

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）多年老拍檔與好友芒格（Charlie Munger）在美國加州一間醫院逝世，享耆壽99歲。芒格2024年1月1日滿100歲。



由巴菲特創立的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）稱他安詳離世，但未提供具體原因。芒格生前是巴郡副董事長。

巴郡董事長兼行政總裁巴菲特比他年輕7歲。巴菲特發聲明稱：「沒有查理的靈感、智慧和參與，巴郡不可能發展到現在的狀態」。

他生前曾給予巴菲特一個後來被證明是明智的建議：倒着來活（live life backwards）。這跟人們常說「人不能回到過去」（live life backwards）寫法是一樣，惟芒格給這句話賦予不一樣的意義，也很值得我們深思。

巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）2013年5月4日抵達奧馬哈，出席公司年會。（Reuters）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）主持人奎克（Becky Quick）在節目《

收市敲鐘：加時賽》（Closing Bell: Overtime，暫譯）稱，芒格多年前曾告訴93歲的巴菲特應如何過生活。他告訴巴菲特說：

他的訃告應按照他想要的方式來寫，然後他據此過生活。看清事物的本質，倒着來活。 芒格給予巴菲特的建議

He should write his obituary the way he wants it written, and then live his life accordingly, look at things, and live backwards. 芒格給予巴菲特的建議

在芒格11月初進行的一個未播出的訪問中，他與奎克對話，期間談到這個建議。 他說：「我按照自己的生活方式寫了訃告，如你想留意它，我沒問題。 如他們想忽略它，我也沒問題。（那時）我已死了。」

2016年4月29日，在美國內布拉斯加州奧馬哈市，美國巴郡董事會主席巴菲特（前）在股東大會舉行前一日參觀展廳。（新華社）

芒格是律師出身，襄助巴菲特制定長期投資的理念。他們將一間瀕臨破產的紡織品製造商巴郡變成今日的投資旗艦。從1965年到2022年，巴郡年平均每年回報為20%，跑贏標普500指數。數十年來複合回報讓兩人成為億萬富翁，也成為投資界的神話。

芒格生前也是巴郡大股東之一，持股約值22億美元（約171.5億港元）。根據美國財經雜誌《福布斯》的資料，他身家約為26億美元（約202.7億港元）。