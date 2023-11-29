阿聯酋沙迦大學加入中俄牽頭國際月球科研站項目

中國深空探測實驗室（DSEL）及阿聯酋沙迦大學（University of Sharjah）11月14日簽署諒解備忘錄，這間大學加入中國和俄羅斯合作的國際月球科研站（ILRS）。



深空探測實驗室11月19日在微信公眾號發布消息，指深空探測實驗室代表團赴阿聯酋沙迦參加第14屆阿拉伯天文與太空科學大會。在開幕禮前，深空探測實驗室與沙迦大學簽署《深空探測實驗室與阿聯酋沙迦大學國際月球科研站合作諒解備忘錄》，後續雙方將就月球科學問題展開合作交流。

美媒SpaceNews於11月20日引述阿媒Sharjah 24稱，雙方的合作協議專注於協作，以及為實施、運作和利用國際月球科研站提供國際平台。報道指，協作會包括科技實驗交流、數據交換和分析、教學和培訓、以及太空探索能力的發展。

在今年初的3月，美媒傳出中國和阿聯酋欲在另一項目「嫦娥七號」合作但因美國出口管制規則而未能成事的消息。

SpaceNews於3月24日稱，中國和阿聯酋2022年9月簽署諒解備忘錄，計劃在發射中國「嫦娥七號」探測器時，撘載阿聯酋「拉希德二號」（Rashid II）月球車上月球。報道指，這項合作計劃受美國出口管制規則影響而不能進行。