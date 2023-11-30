王毅主持安理會以巴高級別會議　重申反對針對加沙民眾集體懲罰

據外交部網站11月30日消息，當地時間11月29日，在聯合國安理會本月輪值主席國中國倡議下，安理會舉行巴以問題高級別會議。會議由中共中央政治局委員、外交部長王毅主持，巴西、巴勒斯坦、卡塔爾、約旦、沙特阿拉伯、埃及、印尼、土耳其、斯洛文尼亞、馬來西亞等近20個國家的外長和高級別代表以及所有安理會成員出席。聯合國秘書長古特雷斯、聯合國中東和平進程特別協調員温尼斯蘭德向會議作了形勢通報。



王毅表示，本輪巴以衝突爆發以來，中方一直為實現和平奔走，為挽救生命努力。習近平主席多次就當前巴以局勢闡明中國原則立場，呼籲立即停火止戰，防止衝突擴大，保障人道救援安全暢通，強調根本出路是落實「兩國方案」，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。中國作為安理會本月輪值主席國，一直將巴以衝突作為最緊迫議題。安理會本月通過2712號決議，開啟了推動停火的初始步驟。近日，又實現了部分被扣押人員的釋放和停火。這說明對話談判是拯救生命的最佳選項，是化解矛盾的根本之道。

王毅強調，本輪巴以衝突已造成大量無辜生命消逝和前所未有的人道主義災難，其外溢影響還在持續顯現。戰爭考驗良知與正義，和平呼喚理性與智慧。國際社會必須為拯救生命、恢復和平採取更積極行動。

要以最大的緊迫感推動全面持久停火。炮火之下沒有安全區，加沙地區沒有防火牆。中方強烈希望暫時停火不是新一輪攻勢前的間歇，而是進一步實現全面持久停火的開端。全面持久停火應成為壓倒一切的優先任務，各方要將全部努力匯聚到平息加沙戰火的共同目標上來。

要採取更加務實有力的行動保護平民。任何針對平民的暴力和襲擊都不可接受，任何違反國際人道法的行為都應予以譴責。中方重申反對針對加沙民眾的集體懲罰，反對針對巴勒斯坦平民的強制遷移，所有被扣押人員都應得到釋放。必須全面落實安理會第2712號決議，為充足的人道物資進入掃清障礙，開闢更多通向加沙的救援通道，聯合國應在監督協調對加沙人道行動方面發揮更大作用。中國政府將再向加沙地帶提供新一批緊急人道主義物資援助。

要以更堅定的決心重振「兩國方案」政治前景。以色列早已獨立建國，猶太民族不再顛沛流離，但巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權卻長期遭到漠視，這是巴以局勢屢陷動盪的癥結所在。巴勒斯坦問題的公平正義就是「兩國方案」，不可替代。只有「兩國方案」真正、全面落地，才能實現中東和平再出發，才能實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處，阿拉伯和猶太兩大民族共同發展。中方呼籲加大國際和地區外交努力，重振「兩國方案」政治前景，重啟巴以直接談判。中方倡議召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

要推動安理會採取負責任和有意義的行動。安理會必須在戰與和、生與死的重大問題上體現責任和擔當，傾聽廣大阿拉伯、伊斯蘭國家和國際社會的呼聲，及時採取進一步行動。中方提交了《中國關於解決巴以衝突的立場文件》，提出國際社會在推動全面停火止戰、切實保護平民、確保人道救援、加大外交斡旋、通過落實「兩國方案」尋求政治解決等五方面工作原則和重點。我們將繼續同有關各方加強協調，凝聚共識，推動安理會承擔起應有責任，為和平盡責，為正義發聲。

土耳其外長菲丹、印尼外長雷特諾·、埃及外長舒克里、沙特外長費薩爾·本·法爾漢親王、卡塔爾首相阿勒薩尼、巴勒斯坦外長馬勒基和約旦外長薩法迪於2023年11月29日在美國紐約市舉行的聯合國安理會關於以巴衝突的會議上見記者。(REUTERS)

各方讚賞中國倡議舉行巴以問題高級別會議，認為會議在聲援巴勒斯坦人民國際日之際召開，對推動停火止戰、緩解人道危機具有重要意義，有助於集思廣益，凝聚共識，形成合力。各方普遍支持延長臨時停火直至實現永久停火，呼籲釋放人質，保護平民，加大人道援助力度，確保物資准入暢通。期待安理會切實履行維護國際和平與安全的職責，為緩和緊張局勢發揮更大作用，早日重啟和平進程，最終實現巴以和平共處。

出席會議期間，王毅分別會見了聯合國秘書長古特雷斯、斯洛文尼亞副總理兼外長法永、巴西外長維埃拉、馬來西亞外長贊比裏，並集體會見沙特、埃及、卡塔爾、土耳其、印尼等阿拉伯、伊斯蘭國家外長。

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