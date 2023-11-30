繼續尋求哈馬斯放人　以色列：臨時停火延長

以巴雙方在11月30日仍未能就下一批人質獲釋達成共識，但哈馬斯同意延長停火至第7天，而以軍宣布繼續尋求哈馬斯放人，停火延長，但沒說明具體時間。



以色列軍方稱哈馬斯11月29日晚開始釋放被囚禁在加沙地帶的12名以色列人質，以色列也準備釋放約30名巴勒斯坦囚犯。

《衛報》引述以軍稱包括5名兒童和7名婦女在內的人質先前往埃及，晚上7時左右前往以色列邊境。

卡塔爾指，獲釋以色列人質包括擁有雙重國籍的德國人、荷蘭人和美國人。

路透社則引述以軍表示，2名以色列及俄羅斯雙重國籍人質已抵達以色列，另有10名以色列人質，4名泰國人質正前往以色列。

根據停火協議，目前已有60名以色列人質獲釋，180名巴勒斯坦囚犯獲釋，另有21名外國人質通過單獨談判獲釋。除此之外，在停火協議生效之前，哈馬斯已釋放4名人質。