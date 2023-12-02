馬來西亞邀習近平訪問　尋求提升中國遊客數量

俄衛網12月1日引述馬來西亞駐華大使諾曼（Norman Bin Muhamad）12月1日在北京表示，馬來西亞已邀請中國國家主席習近平訪問，該國還尋求將中國遊客數量提升至每年500萬人次，以拉動經濟增長。



2024年將是中國和馬來西亞建交50週年。馬來西亞效仿泰國，最近宣布對中國遊客提供30天免簽便利。

政府數據顯示，2023年前6個月，馬來西亞共接待498,540名中國遊客，這一數字幾乎是疫情前水平的三分之一。相比之下，泰國表示，預計2023年中國遊客將達到340萬至350萬人次。

諾曼在馬來西亞駐華使館舉辦的一次活動上說：「我們看到，我們有很大的接待遊客的能力。」他補充稱，這一目標並非「遙不可及」，即使可能需要幾年以上的時間才能實現。

諾曼指出：「由於我們正在尋求更多來自中國的投資，赴馬免簽也將有助於中國投資者來馬尋找機會。」

圖為2021年11月29日，一輪VTL巴士走在連接新加坡及馬來西亞的堤道上。（Reuters）

馬來西亞今年的經濟增長有望達到政府設定的4%的目標，這在一定程度上得益於旅遊業的蓬勃發展。

諾曼表示，馬來西亞總理安華（Anwar bin Ibrahim）也已邀請中國國家主席習近平訪問馬來西亞。

他說：「我們希望習主席能同意訪問馬來西亞。」