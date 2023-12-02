沃爾瑪：已停止在社交媒體X投放廣告

美國最大零售商沃爾瑪停止在社交媒體平台X（原「推特」）上投放廣告，成為最新一家這麼做的大型公司。



路透社引述沃爾瑪（Walmart）發言人星期五（12月1日）說：「我們不會在X上登廣告，因為我們已經找到了其他平台來更好地接觸我們的客戶。」她拒絕透露這一變化的生效時間和原因。

自馬斯克於2022年10月收購這家媒體公司以來，該平台一直在努力留住廣告商。最近幾周，馬斯克對一個反猶主義帖子表示支持後，越來越多的公司如沃爾瑪一樣放棄了這個社交媒體平台。

彭博社報道，馬斯克本週早些時候在《紐約時報》Dealbook會議上承認，他所發的支持反猶主義的帖子「是我做過的最糟糕、最愚蠢的事」。

蘋果、華特迪士尼和華納兄弟探索等主要品牌本月也暫停了在X上的廣告，此前，自由派監督組織Media Matters發布一份報告，稱廣告出現在反猶太主義帖子旁邊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

