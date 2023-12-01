Apple、Disney等100多家金主停止在X投放廣告後　馬斯克霸氣回應

蘋果和迪士尼等眾多公司撤下廣告後，埃隆•馬斯克（Elon Musk）對此進行了回應。他認為，這些廣告商的離開是為了「勒索」他，控制他的言論，並暗示用戶應該和他一起指責這些廣告商。



雖然馬斯克現在還在使用一部iPhone，但他表示他對打造iPhone競爭對手不感興趣，相反，未來是神經科技和腦機接口公司Neuralink。

此前報道顯示，馬斯克本月支持了一種反猶太的陰謀論，導致該平台可能在今年年底前損失高達7500萬美元（當前約5.85億元港幣）的廣告收入。目前已有100多個品牌暫停了在該平台上投放廣告。

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