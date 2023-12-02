中國呼吸道感染個案激增　美國衛生官員判斷沒有新病毒

中國呼吸道感染個案急增，甚至引來美國國會參議院5名共和黨議員12月1日去信要求華府頒布禁令，禁止往返中美旅行，不過美媒1日就指出，美國衛生官員判斷沒有出現新病毒，國際衛生機構也認為急增原因只來自常見的病毒和細菌。



《紐約時報》1日報道，科學家、美國乃至國際的衛生官員均表示，沒有迹象表明出現具威脅的新病原，這些專家認為至今的證據表明，傳染激增原因是天氣變冷、中國已解除嚴格的疫情封鎖措施、流傳已久的流感病原等。

美國疾病控制和預防中心（CDC）總監科恩（Mandy Cohen）1日稱，美國官員與中國部門、學術專家和衞生工作者保持聯繫，「我們都能確定的是，不存在新病原體」，她稱「這都與兒科人群中已知病毒和細菌的增加有關。」

路透社1日引述華府官員稱，美國正密切監測中國呼吸道感染個案的上升情況，可見季節趨勢，但無任何異常，暫無迹象表明美國求診者與中國所爆發的呼吸道疾病有所關聯。

美國參議院情報委員會共和黨領袖魯比奧（Marco Rubio）等5名議員在1日聯署信件稱，華府應「即時限制（往來中國）與美國之間的旅遊，直至我們對這種新疾病帶來的危險有更多了解。」

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則回應稱，有關說法純屬惡意捏造，中方堅決反對。