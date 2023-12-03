中美人文交流寒冬下　在華美國留學生數量驟減

美國田納西大學的大一學生莫尼（Chapin Mohney，18歲）一直希望到中國學習，但他最近參加學校的海外遊學展時得知，今年沒有到中國的項目。



莫尼就讀的大學在疫情前設有到上海遊學的項目，今年改為去倫敦。就讀化學工程專業、對中國感興趣的莫尼接受《聯合早報》採訪時說：「只能明年再看看。」

美國國務院教育和文化事務管理局的數據顯示，疫情開始的2020年至2021年，通過海外項目獲取大學學分的美國學生數量下降逾九成，其中赴華的美國學生跌幅逼近97%，從2014年至2018年間的年均1萬1000人，降至2020/21學年的僅382人，2021/22學年進一步跌至211人。

在中美關係較穩定的2009年，時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）發起「十萬強」計劃，定下在2024年前派10萬名美國學生到中國留學的目標。中國政府也承諾為赴華美國留學生提供1萬份「漢語橋」獎學金。

美國田納西大學學生莫尼（Chapin Mohney）從同校的中國留學生和網路影片中了解中國，希望在大學期間能到中國學習。（聯合早報/受訪者提供）

在中美政府合力推動下，在華美國留學生數量在接下來幾年小幅上升，但始終未超過1萬5000人，與當時提出的10萬人目標相差甚遠。

疫情三年阻隔，加上中美在各領域的矛盾加深，兩國人文教育交流近幾年進入寒冬。

目前正在清華大學修讀博士學位的美國學生尼克（30歲）去年11月抵達北京時，他所在的留學生宿舍入住率不到五成。中國解除防疫措施後，尼克的留學生同學增加了不少，但依然很少見到美國學生，即便有也是短期交換項目的學生。

尼克10年前參加大學遊學項目，第一次踏足中國，並開始學中文。10年後再次到中國，尼克明顯感受到周圍師生對美國人態度的變化，一些非美國籍的在華外國人甚至直接問他：「你是美國人，來中國幹嘛？」

尼克受訪時說：「10年前他們絕對不會這麼問。但現在他們認為我不該來、也不想來，大家認為美國人都不喜歡中國。」

赴華美國留學生數量減少的同時，美國人對學習中文的興趣也在降低。圖為中國人民大學新版學位服。（「中國青年報」微信公眾號）

美國中文學習趨冷

赴華美國留學生數量減少的同時，美國人對學習中文的興趣也在降低。居住在美國東北部新罕布殊爾州的鄒蕾（化名）告訴《聯合早報》，她所在學區的公立學校從2018年起就完全取消了中文課。

曾在美國在線語言學習平台當過八年中文老師的鄒蕾也發現，從2018年起，線上用戶對中文的需求明顯減少。她曾經服務的平台在2021前還與一些政府機構有合約，之後就不再續新約。

美國社會多年前曾掀起過學習中文的熱潮。在提出「十萬強」計劃的六年後，奧巴馬2015年又推出「百萬強計劃」，目標是到2020年實現100萬名美國學生學習中文，在各行各業培養出一批「中國通」。

不過，美國高校的中文課程報名人數在2013年達到頂點後開始下跌。美國現代語言學會（MLA）本月15日發布的對全美2455家高等教育機構的最新統計數據顯示，2013年至2021年間，美國高校中文課程報名人數下降了近26%，從2013年的6萬1084人，降至2021年的4萬5272人，甚至不及2006年的5萬1382人。

曾在美國許多高校開設中文課程的孔子學院，也在美國官方與輿論壓力下紛紛關閉。據美國全國學者協會統計，截至今年6月，全美已有111所孔子學院關閉或正在關閉，僅剩10所仍在運營。

據美國全國學者協會統計，截至今年6月，全美已有111所孔子學院關閉或正在關閉，僅剩10所仍在運營。（資料圖片/VCG）

學者：人文交流遇冷若持續 將影響一代美國人對華了解

對於在華美國留學生數量減少、美國學生學中文興趣降低，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江受訪時分析，這是中美關係這些年惡化的結果，對兩國關係的恢復和改善也是一個很不利的因素。

李明江認為，如果這樣的狀況再持續一些年，會影響整整一代美國人對中國的了解，也會使中美之間的誤解和偏見長期存在。

復旦大學美國研究中心教授張家棟受訪時說，人文交流減少，甚至出現脱鈎的趨勢，對中美關係長期來講「肯定是一個壞消息」。

不過，張家棟認為，美國留學生數量減少與中美關係有一定關係，但核心還是中國的國內政策，尤其是前幾年的防疫政策讓許多留學生對在華留學心存疑慮。

張家棟說，中國如果能切實拿出一些措施，打消海外學生的疑慮，在華美國留學生數量恢復是「大概率事件」，但恢復到過去的可能性不高。

本月中在三藩巿舉行的中美元首峰會中，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）達成共同促進人文交流的共識，提出要加強教育事務合作，減少阻礙人文交流的負面因素，鼓勵和支持兩國人民多來往、多溝通。

習近平訪美期間也在一場晚宴上宣佈，中國未來五年願邀請5萬名美國青少年赴華交流學習。

但李明江認為，未來幾年在華美國留學生人數大幅增加「不太現實」，恢復到特朗普時代之前一半的水平都很難。

他說，雖然現在一些美國學生可能依然對中國有興趣，但他們會感覺到中國的社會政治生態跟以往不一樣，也很難不被中國過去幾年跟西方國家在政治外交領域的紛爭矛盾所影響。

李明江指出，美國學生還會考慮就業問題。「如果留學中國、學習中文沒有好的就業機會，他們可能回去尋找其他專業或其他學習機會了。」