《慕尼黑》天誅行動翻版？美媒：以色列擬戰後全球暗殺哈馬斯高層

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）10月7日攻入以色列境內，又擄走多名人質後，兩方爆發激烈戰事，美媒12月1日引述不具名的以色列官員報道，以方情報機構正準備戰後在全球暗殺哈馬斯各高層成員。



《華爾街日報》引述官員指，根據以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的命令，以色列最高間諜機構正在制訂追捕居住在黎巴嫩、土耳其和卡塔爾的哈馬斯高層的計劃，其中位於中東的海灣小國卡塔爾，允許哈馬斯在多哈經營政治辦公室長達10年。

這計劃被形容是以色列數十年以來秘密暗殺計劃的延伸，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）過去也以施展暗殺行動聞名，尤其是1972年慕尼黑奧運慘案後的「天誅行動」（Operation Wrath of God，又譯上帝之怒行動）。

巴勒斯坦武裝組織黑色九月（Black September）1972年突襲慕尼黑的奧運選手村，殺害2名以色列選手，並挾持另外9名代表，最後全數人質死亡。以色列政府之後指示「摩薩德」展開連串秘密報復行動，行動代號為「天誅行動」，從1972年至1979年間，以槍擊、引爆炸彈等手段在全球暗殺多名黑色九月高層及相關人士。

美國大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）把事件改編翻拍為2005年的著名電影《慕尼黑》（Munich）。在「天誅行動」後，黑色九月同樣有發起報復。