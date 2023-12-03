朝鮮：軍事偵察衛星辦公室開始運作

朝中社星期天（12月3日）稱，朝鮮偵察衛星營運辦公室開始履行軍事情報機構的使命。



朝中社稱，該辦公室由朝鮮國家航空航天技術總局平壤綜合管制所建立，於星期六（2日）開始執行任務，獲取到的情報直接傳送至朝鮮勞動黨中央軍事委員會相關常設執行部門，並按照指示提供給國家戰爭遏制力的重要部隊和朝鮮人民軍偵察總局。

朝鮮於11月21日成功發射了第一顆軍事偵察衛星，稱衛星傳輸了白宮、五角大樓、美國軍事基地和韓國「目標地區」的照片。

到目前為止，平壤尚未發布這顆衛星的任何圖像，這讓分析人士和外國政府爭論這顆新衛星的實際能力。

韓國防部表示，韓國12月1日成功從加州美軍基地發射首顆國產軍用間諜衛星。（韓國國防部X @ROK_MND）

在朝中社星期天發表的另一篇文章中，一位未透露姓名的朝鮮軍事評論員指責韓國破壞軍事信任協議，並證明其偵察衛星發射是正當的，其他國家也這樣做。文章還認為，韓國12月也發射首顆軍事偵察衛星，言行自相矛盾。

韓國首顆偵察衛星於星期五（1日）在美國由SpaceX的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭運載發射升空。韓國已與SpaceX簽訂合同，到2025年發射總共5顆偵察衛星，以加快實現24小時監視朝鮮半島的目標。

朝鮮11月表示，將在韓朝邊境部署更強大的武裝部隊和新武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

