以巴衝突｜以軍指地面戰正擴大至全加沙　促平民撤離南部多個地區

以色列和哈馬斯之間的臨時停火協議結束後，以軍12月3日繼續轟炸加沙走廊。以軍之前要求平民撤離到加沙南部，但位於南部的城市汗尤尼斯（Khan Younis），3日成為主要攻擊目標。 外界此前估計，以軍料很快在當地展開地面行動。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）3日表示，以軍的地面行動正持續擴大至整個加沙地帶。



以軍3日再次下令，巴勒斯坦民眾需撤離汗尤尼斯，並把疏散令擴大至其周邊至少5個地區。以軍發出一張地圖，顯示民眾應該前往的避難所位置，分別位於汗尤尼斯以西和與埃及邊境的拉法，強調汗尤尼斯是個「危險」戰區。但民眾表示，被指示疏散的地區本身也遭到攻擊，其中拉法東部3日受到以色列坦克砲擊。

的汗尤尼斯3日砲火尤其猛烈。 以色列軍方當日表示，其戰機和直升機襲擊了哈馬斯目標，包括地道、指揮中心和武器儲存設施。

被圍困的平民在南部可尋求庇護的地區正不斷縮小，聯合國估計在加沙230萬人口中，已有180萬人流離失所。有平民擔心，以色列即發動地面攻擊，並指坦克已切斷了汗尤尼斯與中部代爾拜萊赫（Deir al-Balah）之間的道路，實際上將加沙走廊分為3個區域。